Les plans d'avenir de Mauricio Pochettino

Alors que son départ du PSG devrait être officialisé dans les prochains jours, voire même dans les prochaines heures, quel avenir pour Mauricio Pochettino ? Sa cote reste en tout cas plutôt bonne malgré cette aventure un peu amère du côté du Parc des Princes. En Espagne notamment, on parle de lui pour prendre les commandes de l'Athletic, puisque le candidat à la présidentielle du club basque Ricardo Barkala aurait fait de lui sa promesse électorale pour occuper le banc de touche en cas de victoire.

Mais selon nos informations, celui qui avait déjà entraîné l'Espanyol en Liga n'est pas très intéressé par la formation de Bilbao. Il a déjà été approché par Ramon Planes, directeur sportif de la campagne de Barkala, et a déjà dit non. Contrairement à ce qui peut être dit dans la presse espagnole, il n'est pas intéressé. On rappelle que les Basques se cherchent un coach pour remplacer Marcelino Garcia Toral, parti il y a quelques jours seulement. Le nom du Parisien mais aussi d'Ernesto Valverde et de Marcelo Bielsa reviennent souvent parmi les candidats aux élections du club qui auront lieu le 24 juin. De son côté, l'Argentin est ouvert à des projets, en Angleterre comme ailleurs, mais veut du sérieux et du long terme.