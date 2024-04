La semaine catastrophique du Stade Rennais

Les Rouge et Noir feront-ils choux blancs à l’issue de l’exercice en cours ? Tandis que le Stade Rennais traversait l’un de ses pires débuts de saison de son histoire en flirtant dangereusement avec la zone de relégation au cœur de l’automne (12 points en 12 rencontres sous Bruno Genesio), le retour de Julien Stéphan sur le banc en novembre dernier - deux ans après l’avoir quitté - avait fait souffler un vent de fraîcheur dans les travées du Roazhon Park. Métamorphosés en 2024, les protégés du technicien de 43 ans réalisait une remontée fantastique au classement et pouvait à nouveau rêver d’un avenir européen. Mais depuis plusieurs semaines, Rennes bat de l’aile. Dominé par son rival breton, Lorient, lors du derby le 3 mars dernier puis tenu en par Lille la semaine suivante, le SRFC retrouvait des couleurs en matant à domicile l’Olympique de Marseille de Jean-Louis Gasset (2-0, 26e journée de Ligue 1).

Dès lors, il fallait dorénavant confirmer pour les partenaires de Benjamin Bourigeaud sur la pelouse de Strasbourg, et ce, afin de faire le plein de confiance avant leur rendez-vous en Coupe de France face au PSG. Mais à la Meinau, les Rouge et Noir sont passés totalement à côté de leur match, balayés en l’espace de deux minutes par des Alsaciens réalistes. Défait par le RCSA (2-0), Rennes perdait de précieux points dans la course à l’Europe et débutait très mal cette nouvelle semaine. Ainsi, il était nécessaire de réagir, se remettre la tête à l’endroit pour espérer bousculer l’ogre parisien et rejoindre l’OL, tombeur de Valenciennes, en finale de la doyenne des compétitions françaises. Manquant de justesse dans les derniers mètres pour faire craquer l’arrière-garde francilienne, Rennes payait aussi les frais de plusieurs erreurs défensives qui lui ont coûté la qualification, pour le plus grand bonheur du club de la capitale (0-1).

L’Europe ? Tout reste possible pour Julien Stéphan

Restant sur deux défaites consécutives, le SRFC avait cruellement besoin de se relancer à Monaco, concurrent direct dans la course à l’Europe. Dans ce premier acte disputé durant lequel les deux gardiens ont tour à tour brillé, les Rouge et Noir n’ont pas été assez tueurs devant le but contrairement à leurs homologues monégasques qui ont trouvé la faille par l’inévitable Maghnes Akliouche (25e). Si l’exclusion de Martin Terrier pour un tacle non maîtrisé sur la pépite du club princier présageait le pire pour les visiteurs, celle-ci a eu le don de remobiliser les troupes de Julien Stéphan. Couteaux entre les dents, les coéquipiers de Désiré Doué ont multiplié les assauts sur le but de Majecki. En état de grâce, le portier asémiste leur a néanmoins fait barrage, avec brio, pour préserver ses cages inviolées. Rennes a certes mieux terminé la partie mais s’est montré bien trop imprécis aux avant-postes pour espérer combler son retard et s’est donc incliné pour la troisième fois d’affilée (1-0). Avec ce troisième match sans marquer toutes compétitions confondues, Rennes connaît un sérieux coup d’arrêt en Ligue 1.

«On a raté un match en 3 mois, celui de la semaine dernière. Celui contre Monaco n’est pas raté. Après, il faut marquer nos occasions et valider nos temps forts. Il faut avoir aussi certaines décisions qui tournent dans le bon sens, qui peuvent faire toute la différence. Ce n’est pas le cas. Tout ça, ça va compter à la fin. Quand on n’est pas bon à Strasbourg, que ça ne tourne pas pour nous à Paris et aujourd’hui (contre Monaco ndlr), et bien ça fait une grande différence, car ça fait pas mal de points à la fin de la saison», a regretté Julien Stéphan après la rencontre. 9e au classement et relégué à 13 points de la troisième place occupée par l’AS Monaco, Rennes a sans doute fait une croix sur la Ligue des Champions. Néanmoins, les Rouge et Noir peuvent toujours envisager un destin européen la saison prochaine, du moins mathématiquement. «Il reste 6 matches et 18 points en jeu, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore arriver d’ici la fin de saison. Si on est dans la continuité de ce match en termes d’intensité et de contenu, on va prendre des points. Lens, Marseille, Reims n’ont pas beaucoup engrangé non plus ce week-end, il va se passer encore beaucoup de choses. Cette fin de saison est difficile pour tout le monde.», a admis l’ex-coach de Strasbourg. Reste à savoir si Rennes arrivera à se relever à temps pour recoller au top 5.