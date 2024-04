Ligue 1 : l’AS Monaco vient à bout du Stade Rennais grâce à Maghnes Akliouche

C’est l’une des affiches de cette 28ème journée de Ligue 1. L’AS Monaco accueillait le Stade Rennais, sur la pelouse du stade Louis II. Une rencontre très importante pour les deux clubs. En effet, avec 39 points, Rennes était huitième du classement avant le coup d’envoi de ce match. Les Bretons se battent toujours pour une qualification en Coupe d’Europe et en cas de victoire face à Monaco, ils prenaient de précieux points pour revenir à seulement 2 unités des places européennes. À domicile, les Monégasques s’organisaient en 4-2-3-1 avec Majecki aux cages. En défense, on retrouvait Vanderson, Singo, Kehrer et Jakobs. Fofana et Zakaria étaient au milieu de terrain. Et enfin Golovin, Minamino et Akliouche épaulaient Ben Yedder en attaque. Rennes s’articulait en 4-2-3-1 avec Mandanda qui officiait comme dernier rempart. En défense, on retrouvait Seidu, Wooh, Theate et Truffert. Matusiwa et Doué occupaient le milieu de terrain. Gouiri, Terrier et Bourigeaud animaient l’attaque de Rennes avec Kalimuendo, placé en pointe bretonne. La première période a été majoritairement dominée par Monaco qui a débuté sur un rythme intense. Youssouf Fofana a été trouvé dans la surface de réparation rennaise au point de penalty par Takumi Minamino. Il a tenté une frappe du pied droit qui est passée juste au-dessus des cages de Steve Mandanda (5e). Un peu plus tard, Aleksandr Golovin a été servi à l’entrée de la surface rennaise. Il a décoché une puissante frappe du pied gauche mais Mandanda a mis le ballon en corner d’une belle parade aérienne (11e).

Sur ce même corner suivant, Takumi Minamino a joué en donnant le ballon en retrait pour Aleksandr Golovin. Le Russe a centré vers la surface adverse et a trouvé la tête de Thilo Kehrer qui a dévié le ballon vers les cages rennaises. Steve Mandanda a dégagé le ballon en réalisant une parade de la main droite (12e). Le Stade Rennais a tenté de réagir par deux fois, d’abord avec Martin Terrier puis avec Amine Gouiri mais Radosław Majecki a repoussé le danger sur ces deux tentatives (18e et 21e). Les joueurs d’Adi Hütter ont néanmoins mis un coup d’accélérateur pour ouvrir le score. Après une perte de balle rennaise dans leur moitié de terrain, Takumi Minamino a trouvé sur sa gauche Ismail Jakobs et a centré en retrait vers le point de penalty de la surface rennaise où se trouvait Maghnes Akliouche. Le Français a marqué du pied gauche avec une frappe croisée qui a terminé dans le petit filet droit des cages de Steve Mandanda (24e, 1-0). Peu avant la pause, les Rouge et Noir ont cru remettre les compteurs à zéro. En effet, Amine Gouiri a récupéré le ballon à l’entrée de la surface de réparation puis a provoqué dans la surface, s’est excentré vers la droite et a tenté une frappe du pied gauche mais il a manqué le cadre, le ballon a fini en sortie de but dans le petit filet (44e).

Pluie de cartons rouges !

Avec une première période très rythmée, Monaco menait logiquement au score à la pause grâce ce but de Maghnes Akliouche. Rennes s’était tout de même montré très dangereux face aux cages monégasque, notamment avec Benjamin Bourigeaud ou encore Amine Gouiri. Les hommes de Julien Stéphan espéraient avoir un sursaut d’orgueil s’ils souhaitaient recoller au score en seconde période. La seconde période a débuté à l’image du premier acte avec beaucoup d’agressivité et d’intensité. Peut-être même trop. Quelques secondes après la reprise, le Stade Rennais a dû encaisser une mauvaise nouvelle avec l’expulsion de Martin Terrier. Le milieu français a mis une grosse semelle sur le tibia de Maghnes Akliouche (46e). Le pied était très haut et a donc été jugé très dangereux par Madame Stéphanie Frappart, arbitre de la rencontre. Même s’ils sont en infériorité numérique, les Rennais ont quand même réussi à aller de l’avant et se créer des occasions sans réel succès. Monaco a tenté de faire le break avec Aleksandr Golovin qui a décoché une puissante frappe enroulée lointaine, Steve Mandanda a dégagé le ballon et le met en corner (61e). Mais le match a de nouveau basculé. Déjà averti, Thilo Kehrer a commis une grossière faute sur Arnaud Kalimuendo dans le camp monégasque, ce qui a valu à l’ancien Parisien un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion (64e). Les deux équipes se sont donc retrouvées à dix.

La deuxième période a néanmoins été bien moins riche en grosses occasions. Ludovic Blas a tenté une frappe du pied gauche que Radosław Majecki a dégagé des poings. Le portier monégasque a sauvé Monaco de l’égalisation rennaise (76e). L’action polémique a eu lieu ensuite : Désiré Doué a provoqué dans la surface de réparation monégasque et a perdu son duel face à Youssouf Fofana. Doué s’est effondré dans la surface, Stéphanie Frappart n’a sifflé pas penalty. Elle a consulté la VAR et a confirmé sa décision. Les Monégasques ont su conserver leur avance pour verrouiller un précieux succès (1-0), poursuivant leur série à domicile contre Rennes. Monaco n’a perdu qu’un seul de ses 13 derniers matches à domicile contre Rennes en championnat (9 victoires, 3 nuls). Le dernier revers était le 7 octobre 2018. Au classement, l’AS Monaco reste toujours en bonne posture dans le championnat français avec cette solide 3ème place, tandis que le Stade Rennais perd l’opportunité de se rapprocher de la course aux places européennes avec cette 9ème position de Ligue 1. Le week-end prochain, les Monégasques se déplaceront en Bretagne pour affronter le dauphin du Stade Brestois, alors que les Rennais accueilleront Toulouse, lors de la 29ème journée.