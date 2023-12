Al-Ettifaq : l’inattendu retour en grâce Georginio Wijnaldum

Il ne marchera jamais seul. Même s’il a quitté Liverpool il y a maintenant deux ans, Georginio Wijnaldum appartient toujours à la grande famille des Reds, avec laquelle il a notamment remporté la Ligue des champions en 2019 et la Premier League en 2020. Cet été, le Néerlandais a d’ailleurs retrouvé l’un de ses "frères" en Arabie saoudite. En effet, il a rejoint Jordan Henderson, recruté quelques semaines avant lui par Al-Ettifaq. Comme l’Anglais, le footballeur âgé de 33 ans a été séduit par le projet porté par Steven Gerrard, une autre légende du club de la Mersey.

La suite après cette publicité

Il a retrouvé deux anciens de Liverpool

Mais l’ancien milieu de Liverpool a aussi convaincu d’autres joueurs de le suivre dans cette aventure à l’image de Moussa Dembélé (ex-OL) ou encore Demarai Gray (ex-Everton). Outre leurs qualités, tous devaient amener leur expérience du haut niveau au club de Saudi Pro League. Mais pour Wijnaldum, l’objectif prioritaire était avant tout et surtout de retrouver du temps de jeu et du plaisir sur le rectangle vert car les deux dernières saisons ont été très éprouvantes. Arrivé libre en 2021 au PSG, le Hollandais a connu de grosses difficultés d’adaptation.

À lire

SPL : Al-Ittihad chute à Damac, Georges-Kevin N’Koudou s’offre un doublé

Il n’est jamais vraiment parvenu à faire l’unanimité, malgré 38 apparitions toutes compétitions confondues (22 titularisations) et 3 buts et 3 assists. Un an après son arrivée, les Franciliens ont remué ciel et terre pour s’en débarrasser. Et cela a fini par payer puisque José Mourinho et l’AS Roma ont souhaité le relancer sous la forme d’un prêt. Malheureusement pour lui, le milieu néerlandais s’est rapidement blessé au tibia (fracture) après son premier match. Ce qui lui a d’ailleurs fait manquer le Mondial 2022 au Qatar. De retour après 163 jours d’absence, il a enchaîné plusieurs matchs.

La suite après cette publicité

Deux années difficiles entre Paris et Rome

Il a terminé la saison avec 23 apparitions au total (12 titularisations). Le temps pour lui d’inscrire deux buts. Insuffisant pour la Louve qui l’a renvoyée à Paris. Mais là-bas, l’ancien de Newcastle n’était pas non plus le bienvenu. Placé dans le loft par Luis Enrique et Luis Campos, il a rejoint Al-Ettifaq le 2 septembre contre un joli chèque de 10 millions d’euros. La page PSG enfin tournée, le natif de Rotterdam a pu découvrir un nouveau championnat après l’Eredivisie, la Premier League, la Ligue 1 et la Serie A. Et on peut dire que ses premiers pas en Saudi Pro League sont pour le moment plutôt prometteurs.

En effet, le joueur sous contrat jusqu’en 2026 a déjà marqué 5 buts en 10 apparitions avec Al-Ettifaq (7e, 6 victoires 5 nuls 4 défaites en 15 journées). Des débuts encourageants à écouter son coéquipier Marcel Tisserand, que nous avons contacté. «Sur le terrain, comme on peut le voir au niveau des statistiques, il en est déjà à 5 buts. Il s’est bien adapté au championnat et à l’environnement. Ce n’est que le début. Je pense qu’il peut nous apporter encore beaucoup plus.» Il a ensuite développé au sujet de son coéquipier qui apporte «sa qualité technique et sa vision de jeu».

La suite après cette publicité

Des débuts intéressants en Arabie saoudite

Il a nous a confié : «c’est un peu tôt pour tirer un bilan. On n’est qu’à mi-chemin. Mais c’est vrai qu’il y a sa contribution au niveau des buts. Il apporte son leadership avec le capitaine Jordan Henderson, ce qui est très important. Ce sont des joueurs qui ont gagné la Ligue des champions, qui ont joué dans de grands clubs, donc ils savent mener un groupe, gérer les moments un peu plus difficiles. Ils sont aussi arrivés en tant qu’ambassadeurs dans notre championnat. Ils ont cette étiquette là.» Outre son leadership et son expérience, son attitude est très appréciée au sein du vestiaire d’Al-Ettifaq.

«C’est un gars très joyeux, qui a beaucoup de qualités humaines. Il aime aller vers les autres. C’est la première chose qui m’a marqué sans lui (…) Wijnaldum est important pour nous, notamment pour les jeunes joueurs dont il est proche. On a un groupe jeune avec des joueurs qui parfois débutent chez les professionnels. Donc s’appuyer sur quelqu’un comme lui qui a beaucoup voyagé, ça aide forcément.» Bien dans ses baskets et dans ses crampons, Georginio Wijnaldum, qui a toujours la sélection néerlandaise en tête, semble renaître petit à petit de ses cendres en Arabie saoudite.