Amical : l'Inter Milan et le Betis Séville se quittent sur un nul

Alors que les projecteurs mondiaux sont encore rivés vers le Qatar, à la veille de la grande finale entre l'Argentine et la France au stade Lusail, les clubs européens peaufinent encore leur préparation pour la reprise des championnats, prévue dans une dizaine de jours. L'Inter Milan se déplaçait ce samedi soir en Andalousie, pour affronter le Bétis Séville au stade Benito-Villamarín. Avec deux onze de départ sans énormément d'absences, compte tenu de la situation de trêve internationale, les joueurs de Manuel Pellegrini et Simone Inzaghi ont produit un football très intense, ponctué de nombreuses fautes et d'un total de six cartons jaunes, qui s'est conclu sur un match nul (1-1).

Malgré de belles tentatives dans les pieds de Hakan Calhanoglu (40e) et Henrikh Mkhitaryan (53e), les Nerazzurri n'ont pas réussi à trouver les solutions pour faire sauter le rideau défensif andalou pendant une majorité de la rencontre. Pas de grande occasion non plus du côté des Espagnols qui ont du mal à inquiéter le gardien intériste Samir Handanović, alors que Borja Iglesias, Nabil Fekir et Luiz Henrique étaient pourtant bien titulaires. A la 84e minute, Juanmi a ouvert le score contre le court du jeu sur une passe de Joaquin (84e). Réaction immédiate de l'Inter dans le sillage de Matteo Darmian (85e).