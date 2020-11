Serie A : l'Hellas Vérone surprend l'Atalanta

Pour le compte de la 9e journée de Serie A, l'Atalanta (7e, 14 points) recevait l'Hellas Vérone (9e, 12 unités) au Gewiss Stadium. Après deux nuls en championnat, La Dea devait retrouver la victoire pour revenir à hauteur de la Juventus notamment. Les visiteurs, eux, pouvaient dépasser leur adversaire du soir en cas de succès.

Après une première période sans le moindre but, les Gialloblu ouvraient le score grâce à un penalty de Miguel Veloso (62e, 0-1). Surpris, les joueurs de Gian Piero Gasperini ne revenaient pas et encaissaient même un autre but de Mattia Zaccagni (83e, 0-2). Battue, l'Atalanta se retrouvait neuvième au classement. L'Hellas Vérone passait sixième.