Que devient Alvaro Morata ?

Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid, AC Milan, le CV d’Alvaro Morata (33 ans) est particulièrement rempli. L’attaquant espagnol de 33 ans qui a été abonné aux gros clubs au cours de sa carrière a toutefois connu des moments compliqués un peu partout où il est passé. C’est notamment le cas de l’AC Milan qu’il avait rejoint à l’été 2024 tout juste auréolé d’un titre de champion d’Europe avec l’Espagne. Disputant 25 matches avec les Lombards pour 6 buts et 2 passes décisives, le natif de Madrid décevait et terminait l’exercice en prêt du côté de Galatasaray en Turquie (7 buts et 3 passes décisives en 16 matches). Alors que son contrat court jusqu’en juin 2028 avec les Milanais, il a été attiré du côté de Côme où le coach est son ancien coéquipier de sélection Cesc Fabregas.

« Je suis vraiment heureux d’être arrivé à Côme. L’année dernière, en jouant contre eux, j’ai pu apprécier l’équipe et le projet. Vous pouvez voir qu’il y a beaucoup d’ambition. Je promets aux supporters et au club que je me donnerai à 200 % à chaque entraînement et à chaque match. J’ai hâte de porter ce maillot », a indiqué le buteur espagnol au moment de son arrivée sous la forme d’un prêt avec une obligation d’achat de 9 millions d’euros. «Je connais Alvaro depuis de nombreuses années et j’ai toujours admiré sa façon de jouer et son comportement. C’est un attaquant intelligent, performant dans les moments les plus importants, et un coéquipier qui motive tout le monde autour de lui», confiait à son sujet son ancien coéquipier et désormais nouveau coach Cesc Fabregas.

Un seul but inscrit et une Coupe du monde 2026 menacée

Quelques mois plus tard, le bilan reste encore compliqué pour Alvaro Morata. Si Côme pointe à une belle sixième place en Serie A à cinq points des places qualificatives en Ligue des Champions (avec un match de moins), le buteur espagnol dispose d’un bilan individuel moins flatteur. En 17 apparitions, l’attaquant espagnol n’a inscrit qu’un seul but, le 27 janvier dernier contre la Fiorentina en Coupe d’Italie. S’il a certes loupé un mois et demi de compétition entre mi-décembre et fin-janvier pour une déchirure aux adducteurs, la comparaison reste compliquée par rapport à son concurrent le Grec Anastasios Douvikas qui performe (11 buts en 26 matches).

Protégeant sa star, Cesc Fabregas était monté au créneau fin novembre quand Alvaro Morata n’avait toujours pas marqué : «malheureusement, il ne marque pas, mais c’est le football. Morata fait la une des journaux, c’est un joueur important. C’est ce que je lui dis : le jour où les gens cessent de parler de toi, c’est là que tu dois commencer à t’inquiéter. Cela signifie que plus personne ne s’intéresse à toi et qu’ils t’ont déjà oublié. Alors, du calme. Je peux comprendre toutes les critiques. Mais je serais plus inquiet s’il n’avait pas eu d’occasions de marquer à chaque match. […] Henry à Arsenal, une légende absolue du club, n’a pas marqué pendant ses six premiers mois. Il y avait toujours des doutes. Et c’est le meilleur buteur de l’histoire d’Arsenal. Il y a de très nombreux exemples. Du calme !» Utile à Côme, mais loin de briller, Alvaro Morata convient à son coach, mais pas forcément son sélectionneur. Absent des deux derniers rassemblements, il n’a plus joué depuis le 7 septembre dernier contre la Turquie (6-0). À quatre mois de la Coupe du monde 2026, sa présence au sein de la Roja est loin d’être assurée.