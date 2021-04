Pourquoi il ne faut absolument pas rater PSG-Manchester City

Après la qualification du PSG face au Bayern Munich (3-2 ; 0-1), place désormais aux 1/2 finale de la Ligue des Champions. Et pour la deuxième saison consécutive, le club parisien intègre le dernier carré européen. C’est un adversaire redoutable qui s’apprête à défier Paris au Parc des Princes. Manchester City et sa constellation de stars débarquent Porte de Saint-Cloud pour un affrontement entre deux des plus grands clubs d'Europe. Cela promet forcément du grand spectacle et ce choc XXL n'est à rater sous aucun prétexte, et ce, pour plusieurs raisons.

4 raisons de ne pas rater PSG-Manchester City

La plus évidente est bien évidemment l'envie des champions de France en titre de décrocher la première C1 de son histoire. Pour y parvenir, la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi va devoir frapper fort et d’entrée dans son antre. D'autant que curieusement cette saison, c'est au Parc des Princes que le PSG délivre ses pires partitions. Après avoir perdu face à Manchester United (1-2) en phase de poules, réalisé un match nul miraculeux face au Barça (1-1) et après avoir tremblé jusqu'au bout face au Bayern (0-1), le PSG va devoir cette fois-ci montrer les crocs face à une équipe de Manchester City qui va jouer tous les coups à fond. Le rythme et l'intensité devraient être au rendez-vous et ce, dès le coup d'envoi !

Autre raison de suivre ce choc, la présence de toutes les forces en présence chez les champions de France en titre. Mauricio Pochettino pourra compter sur son quatuor offensif de poids Mbappé-Neymar-Di Maria-Kean, mais aussi sur Marquinhos, Marco Verratti ou Keylor Navas. Une fois encore, c’est Kylian Mbappé qui va avoir tous les regards braqués sur lui. Le champion du monde 2018 marche sur l’eau depuis quelques semaines et reste sur 7 buts inscrits lors des six derniers matches toutes compétitions confondues. Et en Ligue des Champions, Mbappé est en feu avec 6 buts en 4 matches. Autant dire que la défense des Citizens peut craindre le pire.

Du côté du club anglais, on reste serein et on se retranche derrière les belles statistiques affichées par Pep Guardiola face à Mauricio Pochettino. En 18 matches, le technicien espagnol l’a emporté à 10 reprises contre 5 nuls et 3 défaites. City comptera forcément sur ses virtuoses pour briser Paris, à commencer à Kevin De Bruyne, de retour en forme plus rapidement que prévu, mais aussi sur Riyad Mahrez ou Bernardo Silva. Enfin, Manchester City n'a pas le droit à l'erreur. Si le club anglais a tout gagné dans son pays, il lui manque encore et toujours la Ligue des Champions. Pire, contrairement au PSG, les Citizens ne sont jamais parvenus en finale de la C1 depuis la prise en main du club par la holding émirienne Abu Dhabi United Group. Bref, un nouvel échec pour Guardiola et les siens serait forcément vécu comme une nouvelle tragédie.

Un PSG-Manchester City débridé et spectaculaire

Si vous hésitez encore, sachez que l’on devrait donc assister à un match débridé et spectaculaire entre deux formations à l'armada offensive impressionnante, qui tournent à plus de deux buts par match (21 buts en 10 matches pour le PSG, 20 buts inscrits en 10 matches de C1 pour Man City), mais qui ne sont pas forcément programmées pour jouer la défensive et le résultat nul.

Les retrouvailles en Pep Guardiola et Mauricio Pochettino, l’affrontement très attendu du duo Neymar-Mbappé face au tandem De Bruyne-Mahrez, l'opposition entre deux des meilleures attaques d'Europe, la quête d’une place pour la finale de la Ligue des Champions : voici autant d’arguments qui font de ce PSG-Manchester City un match incontournable !

