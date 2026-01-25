Philippe Diallo prend position dans le boycott de la Coupe du Monde 2026

Au micro de Ouest-France, Philippe Diallo a tenu à clarifier la position de la Fédération française de football face aux débats naissants autour d’un possible boycott de la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Dans un contexte international tendu, marqué par la politique étrangère de Donald Trump, des menaces commerciales contre l’Union européenne et les déclarations de responsables allemands appelant à ouvrir le débat sur une non-participation au Mondial, le président de la FFF a rappelé une ligne constante. « J’ai une position de principe qui est de ne pas mélanger la politique et le sport. Le sport, c’est un lieu de rassemblement de tous les peuples, de toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, leurs religions, leurs orientations. »

La suite après cette publicité

S’il reconnaît la nécessité de rester vigilant face à l’évolution de la situation géopolitique, Philippe Diallo exclut toute remise en cause de la participation française à ce stade. « Après, bien évidemment, en responsabilité, on doit être attentif à la situation internationale telle qu’elle se développe. Mais aujourd’hui, il n’y a aucune volonté de la part de la Fédération française de football de boycotter la Coupe du monde aux États-Unis. » Une prise de position qui tranche avec certaines voix en Allemagne, où le vice-président de la DFB, Oke Göttlich, estime que le débat sur un boycott doit désormais être « sérieusement » posé.