Paul Scholes n’a pas apprécié la performance de Manchester United

La performance des joueurs de Manchester United mercredi soir n’a pas franchement convaincu Paul Scholes. L’ancien milieu de terrain des Red Devils, désormais consultant sur BT Sport, comprend « l’excitation de United », après avoir réussi à gagner face à l’Atalanta (3-2), alors que les Mancuniens étaient menés 0-2 à la mi-temps, mais la performance en elle-même ne lui a pas plu.

« Pour un spectateur neutre, c'était un grand match, plein d'excitation et de buts, mais je suis réaliste quant à ce qui est à venir », a-t-il déclaré après la rencontre. « J'attends plus d'eux, ils ne peuvent pas continuer à concéder des occasions comme ça. Ils ont joué contre une bonne équipe, mais pas de classe mondiale, il ne faut pas trop s'emballer. » Ce dimanche, Manchester United recevra Liverpool (à suivre en direct sur notre live commenté), alors que les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer restent sur trois matchs consécutifs sans victoire en championnat.

🌟 Are Man Utd over-reliant on their star performers?

🤝 What is their best central midfield combination?



Paul Scholes and @petercrouch break down all of the talk surrounding Ole Gunnar Solskjaer's side after a late fightback vs. Atalanta... 🔎#UCLTONIGHT pic.twitter.com/irxi6Dof0a