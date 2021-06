Real Madrid : les travaux du nouveau Santiago Bernabéu avancent bien

Cela n’aura échappé à personne. Depuis presque deux saisons maintenant, le Real Madrid joue ses matches au centre Alfredo Di Stefano à Valdebebas. Une solution de secours en attendant la fin des travaux du stade mythique madrilène le Santiago Bernabéu. La rénovation avance d’ailleurs plus vite que prévu et les joueurs pourraient bien retrouver l’enceinte début septembre.

Selon les informations de AS, il reste un peu plus de trois mois de travail. En début de semaine prochaine, le toit doit enfin être posé et représente désormais le plus gros du travail. Sur le terrain, des travaux sont en cours pour la construction des tribunes, mais la décision du club de finir cette saison au centre Alfredo Di Stefano a permis de gagner de précieuses semaines d’avance.