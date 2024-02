OM : le cas Jonathan Clauss met le feu en coulisses

Pablo Longoria est un habitué du mercato. Le président de l’Olympique de Marseille sait que cette dernière journée va être très agitée pour lui et ses équipes. Hier déjà, il a bouclé le départ de Vitinha au Genoa sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Ruslan Malinovskyi, lui, a définitivement été transféré au club italien. D’autres départs sont à prévoir ce jeudi. Comme annoncé sur notre site, François-Régis Mughe se rapproche de Dunkerque. Longoria aimerait aussi se débarrasser de Pape Gueye, qui refuse de prolonger alors qu’il est en fin de contrat.

Mais le milieu de terrain, que les dirigeants soupçonnent d’avoir déjà trouvé un club pour cet été, ne veut pas bouger. Enfin, il y a l’épineux dossier Jonathan Clauss. À lire OM : ça chauffe pour Zeki Çelik ! ">Comme expliqué cette semaine sur notre site, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont entrouvert la porte à un départ de l’international tricolore. Ses performances récentes, jugées un ton en dessous, ou encore son attitude ont fait réfléchir les dirigeants qui veulent des joueurs impliqués et prêts à mouiller le maillot.

Clauss l’a mauvaise

Rapidement, on a appris que le latéral droit, qui veut jouer l’Euro 2024 avec les Bleus, n’avait pas l’intention de bouger. Pourtant, l’OM a exploré le marché et s’est penché sur les cas de Lorenz Assignon (Rennes) et de Zeki Çelik (AS Roma). Hier soir, nous vous avons expliqué que le joueur du Stade Rennais devait rejoindre Galatasaray. Il devait même s’envoler pour la Turquie ce matin. Mais dans la nuit, son cas a évolué. En effet, l’OM a trouvé un accord avec les Bretons pour le transfert d’Assignon. Mais ce dossier bloque puisque la DNCG doit donner son feu vert.

Concernant Zelik, Sky Italia a indiqué hier soir que le joueur est très intéressé à l’idée de rejoindre la cité phocéenne. L’OM devrait proposer un prêt avec option d’achat si le dossier Assignon ne va pas au bout. En parallèle, Pablo Longoria doit gérer Jonathan Clauss. L’Equipe explique que jusqu’à la dernière minute, le club va tenter de lui trouver une porte de sortie. Mais cela paraît compliqué puisque le joueur veut rester. Gennaro Gattuso, lui, n’est pas contre continuer avec un élément qu’il faudra garder concentré après ce mercato. D’autant que Clauss l’a mauvaise. RMC Sport explique que le joueur a mal vécu d’être critiqué par sa direction, qui l’accusait de ne pas se donner à fond. Il tente de faire bonne figure à l’OM, où on attend plus de lui.