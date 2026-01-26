OM : les aveux touchants de Pablo Longoria sur Mason Greenwood

Qui est l’Anglais préféré du Vélodrome ? Ethan Nwaneri a postulé dès sa première apparition sous le maillot olympien en inscrivant un très joli but face à Lens samedi soir. Alors, Mason Greenwood, qui l’a remplacé en deuxième période, a tenu à rappeler par quelques actions de classe, qu’il était bien le chouchou du public. Une histoire d’amour qui n’aurait pu jamais voir le jour en raison du passé sulfureux de l’attaquant, accusé de tentative de viol et d’agression, accusations finalement abandonnées en février 2023. Le sujet est toujours sensible outre-Manche, alors que les performances de Greenwood avec l’OM l’ont remis en lumière.

Alors que les clubs anglais ont tous fait une croix sur le joueur, l’OM n’a pas eu peur de le relancer, voyant là une formidable opportunité de marché. Mais le président Pablo Longoria a bien réfléchi aux enjeux sociétaux, comme il l’a raconté dans un entretien accordé au Daily Telegraph. « Pour moi, il est important d’en parler ouvertement. Créer des tabous n’est jamais positif. C’était une formidable opportunité de marché sur le plan sportif, et nous avons analysé très attentivement ce qui s’était réellement passé. Après avoir fait toutes les vérifications nécessaires et en ayant toutes les informations en main – et c’est la première fois que j’en parle – j’ai appelé ma mère. Et j’ai demandé : “que penses-tu, compte tenu de toute la situation ?” Ma mère, qui travaillait dans le système pénitentiaire espagnol, un système très novateur – elle avait d’ailleurs reçu une médaille d’État –, m’a répondu, en toute connaissance de cause : “que ferais-tu à ma place ?” Et elle m’a dit : “fais-le”. En toute connaissance de cause. »

L’OM veut garder Greenwood mais…

Voilà pour les dessous, inédits, de ce transfert si particulier, qui s’avère sur le plan sportif être une immense réussite. « Nous sommes satisfaits. Il est performant, les statistiques et le talent sont là. Cependant, il faut aussi vérifier si nous sommes tous sur la même longueur d’onde. C’est le moment d’analyser la situation financière et l’écosystème du football français, compte tenu des difficultés actuelles », expose d’abord Longoria, laissant donc comprendre que l’OM ne pourra pas refuser n’importe quelle offre pour son Anglais de 24 ans l’été prochain. Mais comme l’a récemment exposé Roberto De Zerbi en conférence de presse, l’OM s’estime suffisamment légitime pour offrir un cadre épanouissant à Greenwood au-delà de la saison en cours.

« Mais je pense que si nous sommes tous d’accord sur Mason, il peut encore avoir un avenir ici. Je pense même que c’est nécessaire pour lui, car on constate que Mason cette saison n’est plus le même que la saison dernière. Je m’attends à ce qu’il continue de progresser et je souhaite l’aider à s’améliorer chaque jour », poursuit ainsi le président de l’OM. Si Nwaneri n’a aucune chance de rester à l’OM à l’issue de son prêt jusqu’à la fin de la saison, Greenwood pourrait bien continuer à être l’Anglais préféré du Vélodrome au moins une saison de plus.