EdF : la réaction à chaud d'Hugo Lloris

Auteur d'une excellente prestation ce soir, Hugo Lloris a pleinement contribué au premier succès de l'équipe de France en Ligue des Nations face à la Suède (1-0). Le capitaine des Bleus qui a sauvé les siens à deux reprises ce soir, concédait volontiers à l'issue du match que les champions du monde pouvaient mieux faire sur le plan du jeu.

« j’ai trouvé les suédois très bien physiquement, ils nous on empêché de jouer de la façon qu’on voulait. Il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes. On ne va pas s’adapter du jour au lendemain à ce système, on n’a eu qu’un match, la plupart des joueurs n’étaient pas présents en Albanie, mais c’est plus facile de travailler quand il y a les résultats et les points pris, » a ainsi commenté le portier tricolore au micro de M6.