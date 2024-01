Juventus : l’imbroglio avec l’Atlético de Madrid condamne Moise Kean…

Il était pourtant l’un des gros dossiers hivernaux dans ce mercato. Tout portait à croire que Moise Kean (23 ans) n’allait plus être un joueur de la Juventus au début de la semaine prochaine. Depuis quelque temps, l’avant-centre italien étudiait toutes les options possibles sur le marché pour trouver une nouvelle aventure dans laquelle s’épanouir, qui lui permettrait au moins d’avoir une chance de jouer et d’avoir suffisamment de temps de jeu pour convaincre Luciano Spalletti de le convoquer en Nazionale pour le prochain Euro, ayant lieu du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne. Parmi les différentes options mises sur la table, il y avait des écuries italiennes comme la Fiorentina et l’AC Monza, divers clubs de Premier League et de Bundesliga dont le Bayer Leverkusen, mais aussi des équipes espagnoles, telles que le Séville FC mais surtout l’Atlético de Madrid qui avait fini par rafler le gros lot. Du moins qui croyait avoir grillé la concurrence e réalisant une très bonne affaire hivernale, puisque de nombreux rebondissements ont eu lieu dans ce dossier. Et nul doute que les prochaines heures risquent d’être mouvementées pour Moise Kean et sa direction.

La suite après cette publicité

Interrogé à ce sujet, après le match nul contre Empoli (1-1), l’entraîneur italien, Massimiliano Allegri, avait pourtant fait ses adieux à demi-mot à son jeune attaquant : «Kean va très bien aussi, le laisser de côté est très difficile pour moi en ce moment. Il est devenu un joueur important : il a grandi d’un point de vue mental, en devenant plus responsable, et d’un point de vue technique. Pas encore à 100% mais il devient un joueur important. J’en suis heureux, cette année a totalement changé par rapport à l’année dernière et je suis vraiment désolé de laisser cela de côté». L’ancien Parisien était bel et bien sur le point de s’engager avec l’Atlético de Madrid, comme prévu depuis l’ouverture de cette fenêtre de transferts. Tout était bouclé pour son prêt. Le natif de Vercelli avait même subi des examens médicaux qui se sont avérés concluants. Pour que l’officialisation soit annoncée, les trois parties ne devaient plus que parapher les différentes paperasses. Mais contre toute attente, l’accord final a finalement échoué et le transfert de Moise Kean à l’Atlético de Madrid a capoté à la surprise générale.

À lire

La Juventus annonce l’arrivée de Carlos Alcaraz

La Vieille Dame cherche une solution…

Après une première partie de saison à oublier, avec zéro but en 12 matchs, un peu trop de blessures et quelques décisions controversées du VAR, Moise Kean s’apprêtait donc à quitter la Juventus pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Mais alors pourquoi un deal tant attendu d’une ampleur assez belle sur un mercato d’hiver relativement calme a-t-il capoté ? Dimanche dernier, Moise Kean est arrivé à Madrid dans la matinée et s’est rendu directement au Civitas Metropolitano pour voir ses futurs coéquipiers jouer contre Valence. Il était même présent dans les gradins et les caméras des télévisions espagnoles n’ont pas manqué de le filmer, telle la nouvelle star d’une équipe. Par la suite, l’attaquant italien a passé les traditionnels examens médicaux qui ont été jugés valables par les médecins et le staff médical des Colchoneros. Si aucun problème particulier ou inattendu n’a été révélé au cours de cette large visite médicale, les représentants médicaux de l’Atlético de Madrid craignent néanmoins que la période de réathlétisation, nécessaire après une durée d’absence supérieure à un mois et demi, ne dure bien plus longtemps que prévu. Cela pourrait en effet prendre encore deux mois, soit le double de ce qui avait été supposé et communiqué par la Juventus, qui avait annoncé à la direction madrilène lors des négociations, que Kean serait de retour sur les terrains d’ici deux à trois semaines…

La suite après cette publicité

L’Atlético de Madrid s’est donc empressée de décrocher le téléphone pour appeler les dirigeants de la Juventus en espérant pouvoir de revoir le deal à la baisse. L’accord économique initial prévoyait non seulement le paiement de 500 000 euros à la Juve pour le prêt payant sec de 6 mois mais aussi la couverture totale du salaire restant, une tentative qui a inévitablement conduit à la rupture des négociations. Désormais, Moise Kean est de retour à Turin et espère trouver un point de chute en moins de 48 heures. Les Bianconeri et l’entourage du joueur s’efforcent de trouver immédiatement une nouvelle solution pour conclure un autre accord de prêt avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Les demandes du club de la Juventus ne changent pas : un prêt payant sec de 6 mois sans option d’achat, ni obligation d’achat. Avec l’arrivée d’Andrea Belotti à la Fiorentina et de Borja Iglesias au Bayer Leverkusen, ces deux hypothèses semblent officiellement mortes pour l’attaquant italien. Reste désormais à savoir quel club acceptera de prendre le risque de répondre aux exigences de la Vieille Dame pour un joueur supposément en longue rééducation après sa blessure au tibia. Il se dit en tout cas dans la presse italienne que le Séville FC n’a pas encore dit son dernier pour l’attaquant sous contrat avec la Juventus jusqu’au 30 juin 2025 avec un salaire de 2,5 millions par saison.