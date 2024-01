Le budget mercato du PSG est connu !

Voilà presque une semaine déjà que le mercato d’hiver 2024 a ouvert ses portes. Le PSG n’a pas tardé à bouger puisque le 1er janvier, il annonçait en grandes pompes la venue de Lucas Beraldo. Le défenseur central gaucher débarque en provenance de São Paulo contre un chèque de 20 M€. Ses débuts ont d’ailleurs été couronnés de succès puisqu’après 20 grosses minutes disputées face à Toulouse mercredi, il a déjà remporté son premier trophée.

Il reste encore un milieu de terrain à trouver. Ça sera Gabriel Moscardo mais ce dernier s’est blessé au pied et doit se faire opérer, et observer un repos de trois mois. Il ne sera pas disponible immédiatement mais ce contretemps physique ne remet pas en cause ce transfert. Même le président de Corinthians a déjà confirmé la nouvelle contre environ 18 M€. Problème, le club de la capitale cherche un joueur dans l’entrejeu disponible immédiatement.

Une enveloppe de 60 M€

La piste Kalvin Phillips a été évoquée et semble toujours d’actualité même si elle n’apparaît pas comme prioritaire. Ces dernières heures, c’est surtout le dossier Bruno Guimarães qui a été ouvert. Le Brésilien serait même la priorité hivernale des Rouge et Bleu, lui qui connaît parfaitement la Ligue 1 pour avoir évolué et brillé à l’Olympique Lyonnais entre 2020 et 2022. La presse brésiliene confirmait même cette piste mais il faudra mettre le prix.

Le joueur de 26 ans dispose d’une clause de 115 M€ dans son contrat le liant à Newcastle qui serait payable en trois fois. Cela arrangerait bien le PSG mais ce montant apparaît très élevé, même pour les finances parisiennes. D’après L’Equipe, le leader de la Ligue 1 dispose d’une enveloppe mercato de 60 M€ pour cet hiver. Le transfert de Beraldo a déjà amputé une partie mais il y a également la possibilité de vendre et de réduire la masse salariale.