Les 4 joueurs visés par le Real Madrid pour remplacer Karim Benzema

Encore une masterclass de Karim Benzema. Le Français s’est offert un nouveau triplé ce week-end face à Almeria, et commence à recoller à Robert Lewandowski au classement des buteurs de Liga, avec 17 unités. Le Polonais affiche lui 19 buts au compteur. Autant dire que le Lyonnais arrive en force pour ce sprint final de la saison, avec cette finale de Coupe du Roi samedi prochain et les demies de Ligue des Champions.

Seulement, les supporters madrilènes et le principal concerné le savent : Benzema n’est pas éternel. L’attaquant vedette du Real Madrid a déjà 35 ans, et tout indique que la saison prochaine sera sa dernière saison du côté de Madrid. Tous les médias madrilènes sont unanimes à ce sujet aujourd’hui. Et forcément, le Real Madrid doit plancher sur la question de son remplaçant.

Des jolis noms

Si Erling Haaland et Kylian Mbappé sont toujours dans le viseur pour 2024 mais sont logiquement des dossiers compliqués, il y a 4 autres pistes un peu plus réalistes étudiées par la Casa Blanca selon le journal Marca. Des joueurs qui viendraient renforcer l’effectif dès cet été et tourner avec Karim Benzema, avant de prendre un rôle de titulaire au départ du Français.

Ce sont Julian Alvarez (Manchester City), Dusan Vlahovic (Juventus), Harry Kane (Tottenham) et Gonçalo Ramos (Benfica). Quatre joueurs dont le transfert s’approcherait sérieusement des 100 millions d’euros, mais qui restent abordables pour les Madrilènes, qui ont besoin d’avoir quelques renforts de plus dans le secteur offensif. Reste désormais à savoir quel serait le meilleur de ces quatre… Affaire(s) à suivre…