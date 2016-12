Les infos du jour en France

L’OM met le feu ! L’hiver sera chaud à Marseille. Plusieurs recrues sont attendues. Pour le poste de latéral droit, le nom de Mathieu Debuchy est cité depuis quelques temps. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le joueur a confié : « Honnêtement, je ne sais pas où ça en est. J’ai dit à mes agents de ne revenir vers moi que s’il y avait quelque chose de concret. Après, Marseille, ça reste Marseille. Même si les résultats ont été un peu difficiles, ça reste l’un des plus gros clubs de L1. En plus, il y a un beau projet qui est en train de se mettre en place avec un coach que je connais bien ». Également dans le viseur des phocéens, John Obi Mikel est intéressé par le projet marseillais comme nous a confié une source proche du dossier.

En attaque, l’OM se serait aussi renseigné sur M’Baye Niang. Mais Nice, Valence, Dortmund, Wolfsbourg et West Ham en ont fait autant. Selon nos informations, il n’y a pas encore eu d’approche concrète malgré les intérêts. Calciomercato précise toutefois que pour des questions budgétaires, le Milan AC serait prêt à le laisser filer contre un montant compris entre 15 et 20 millions d’euros. Les noms de Gerard Deulofeu ou de Grégoire Defrel sont aussi cités. Mais pour ce dernier, la concurrence est féroce. La Nacion indique de son côté que Marseille se serait positionné pour Leonardo Valencia, milieu offensif de Palestino au Chili. Morgan Sanson est aussi suivi par les Olympiens selon FF. Lyon ou encore le Borussia Dortmund seraient sous le charme. Selon nos informations, tout cela ne sont que de simples rumeurs.

En bref en France

Le TFC veut recruter un attaquant cet hiver. L’Équipe annonce que les Pitchounes souhaitent mettre la main sur Kévin Bérigaud (Montpellier).

Pour compenser les départs pour la CAN, Metz compte se renforcer cet hiver. L’Équipe annonce que Jaba Kankava (Reims), Florian Tardieu (Sochaux) et Baissama Sankoh (Guingamp) ont été sondés.

Info FM : selon nos informations, Jean Eudès Aholou (Orléans) intéresse plusieurs clubs de L1 dont Angers. Des écuries de Championship sont sous le charme.

Les infos du jour à l’étranger

L’Inter Milan veut du lourd ! Les Italiens sont bien décidés à mettre le paquet cet hiver puisque le club aura un budget mercato de 150 millions d’euros ! De quoi faire de belles choses. Ainsi, l’Inter ciblerait Alexis Sanchez, Marco Verratti et Marquinhos. Le nom de Verratti déjà cité hier par la presse transalpine aux côtés de Federico Bernardeschi, jeune attaquant de la Fiorentina suivi par le PSG, et Kostas Manolas, défenseur expérimenté de l’AS Roma. Le joueur de Liverpool Lucas Leiva a aussi été approché, tout comme Marouane Fellaini, suivi par les deux clubs milanais.

Le MIlan AC n’est pas en reste ! Comme son ennemi intime, le Milan AC peut compter sur l’apport financier de sa nouvelle direction chinoise pour réaliser un mercato de rêve et confirmer l’embellie de ce début de saison. Les nouveaux investisseurs chinois devraient mettre 350 M€ sur la table afin de recruter et, ainsi, confirmer le redressement sportif du club. Selon le Corriere dello Sport, les Rossoneri ciblent Cesc Fabregas, en délicatesse à Chelsea, et Isco, peu utilisé par Zidane au Real Madrid. Ces derniers jours, un intérêt pour Rachid Ghezzal, qui peut négocier son départ de Lyon dès le 1er janvier, était évoqué. Sans oublier qu’un investissement important devrait être consacré à la prolongation de Gianluigi Donnarumma (contrat de 5 ans, 5 M€ par an). À noter également que les attaquants Carlos Bacca et Luiz Adriano devraient eux quitter le club lombard.

En bref à l’étranger

Tomas Rincon (Genoa) se rapproche de la Juventus. Le club turinois a annoncé que le joueur est arrivé pour passer sa visite médicale.

Naples veut jouer les prolongations avec Dries Mertens. Sport Mediaset parle d’un accord pour une prolongation jusqu’en 2021. Sa clause de départ serait fixée à 50 millions d’euros.

Alors que le FC Séville lui fait la cour, Anthony Martial va rester à Manchester United cet hiver. Le Telegraph annonce que les Red Devils ne comptent pas le prêter en janvier.

De son côté, Liverpool est prêt à tout pour tenter d’attirer dans ses filets Alex Oxlade-Chamberlain. Un joueur qui sera libre en fin de saison à Arsenal. Il reste à savoir quelle sera la position des Gunners. Les Reds auraient aussi un œil sur Quincy Promes. Les Anglais voudraient également recruter un gardien. Les noms de Joe Hart et Diego Lopez, tous les deux prêtés, sont cités.

En Espagne, Arda Turan intéresse le Guangzhou Evergrande et Beijing Guoan selon Sport. On parle d’une offre de 40 millions pour le joueur du Barça qui toucherait 15 millions d’euros, pour un contrat de 3 ans. Mais Mundo Deportivo assure que cela n’intéresse pas le Turc qui préfère rester en Catalogne. Selon le Telegraph, Jordan Amavi a aussi décliné une proposition venue de Chine.

Selon Bild, le Red Bull Leipzig veut recruter Dayot Upamecano, jeune défenseur central français évoluant dans un autre club détenu par la marque, le Red Bull Salzbourg.

L’agent de Dimitar Berbatov a fait le point sur la situation de son joueur, sans club : « Dimitar sent qu’il peut encore jouer au moins une année et sa priorité sera de revenir en Angleterre ».

C’est officiel !

Carlos Tévez rejoint le Shanghaï Shenhua ! « Boca Juniors est parvenu à un accord avec Shanghai Greenland Shenhua pour le transfert de Carlos Tévez, respectant la volonté du joueur de continuer sa carrière footballistique dans le pays asiatique », a annoncé son club. Le joueur devrait toucher un salaire de 40 millions d’euros par an.

William Dutoit file à Ostende.