Mohamed Salah affole les compteurs

Liverpool a repris la tête du groupe C après sa victoire contre l’Étoile Rouge de Belgrade (4-0). Et ce résultat est dû en grande partie à Mohamed Salah. L’Égyptien a inscrit un doublé dont un but sur penalty. La presse anglaise le salue bien sûr tout en rappelant qu’il a inscrit hier ses 49e et 50e buts sous le maillot des Reds. Le tout en 65 matchs ! Le Mirror et le Daily Star, qui titre la chouette cinquantaine, affichent donc le buteur de Liverpool sur leur une. Le club de la Mersey n’avait pas connu une telle réussite depuis plusieurs années.

L’Allemagne impressionnée par Dortmund

Tout va bien pour le Borussia Dortmund. Leader de Bundesliga, le club de la Ruhr l’est également dans son groupe de Ligue des champions après une victoire éclatante contre l’Atlético Madrid (4-0). Une humiliation qui a impressionné la presse allemande. Celle-ci est éblouie par la force de frappe des hommes de Lucien Favre qui n’en finissent plus de marquer des buts. « Le BVB secoue l’Europe », lâche Bild alors que Kicker indique que les Allemands « marchent sur l’eau ». La suite s’annonce passionnante.

Le Napoli a rendu fière l’Italie

Tout proche de l’exploit hier sur la pelouse du Parc des Princes (2-2), le Napoli a encore fait plaisir à l’Italie. Le Corriere dello Sport titre en français dans le texte pour saluer la prestation des hommes de Carlo Ancelotti : « grandeur ». Après la victoire contre Liverpool, les Napolitains restent sur la deuxième marche qualificative de ce groupe avant le match retour contre le PSG dans deux semaines. Pour la Gazzetta dello Sport, ils ont été « géniaux » et le prochain match à San Paolo s’annonce très chaud.