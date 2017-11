Sneijder vers les États-Unis ?

Depuis son arrivée à l’OGC Nice en août dernier, on a du mal à retrouver le Wesley Sneijder de ses grandes années à l’Inter Milan. Le Néerlandais n’arrive pas à s’intégrer à son équipe, qu’il n’arrive pas non plus à prendre en main en tant que meneur de jeu. Une situation qui fait dire ce matin au journal AD Sportwereld que Sneijder ne serait pas « heureux » sur la Côte d’Azur. Il pourrait donc déjà faire ses valises cet hiver lors du mercato. Toujours selon le quotidien néerlandais, une destination s’offre à lui : celle menant au Los Angeles FC. Le club américain le convoitait déjà avant que Sneijder ne file finalement à Nice et son agent se serait rendu aux États-Unis dernièrement pour étudier le terrain. Reste désormais à savoir si Sneijder veut véritablement se lancer dans un des derniers défis de sa carrière.

Chelsea se renseigne sur Aubameyang

Et si la relation entre le Borussia Dortmund et Pierre-Emerick Aubaleyang était en train de prendre fin ? En tout cas, ces derniers temps, rien ne va plus entre les deux parties et le Gabonais est très critiqué en Allemagne. Il a notamment, il y a deux semaines, été sanctionné par son club pour un comportement non approprié et ne s’est pas vu convoqué dans le groupe qui affrontait Stuttgart. Et ce week-end, alors qu’il effectuait son retour, l’ancien Stéphanois s’est fait bêtement expulser alors que son équipe menait (4-0) contre Schalke 04, ce qui a débouché sur un (4-4). À en croire le Mirror Sport du jour, Chelsea se serait donc renseigné pour savoir si le club de la Ruhr était vendeur. Les Blues pourraient passer à l’offensive en janvier. Rappelons qu’ils avaient déjà tenté leur chance l’été dernier avant finalement de se rabattre sur Alvaro Morata.

La Liga ne veut pas payer 4 millions d’euros pour la goal-line

Suite de l’affaire Lionel Messi et son but non accordé dimanche soir sur la pelouse de Valence lors du match nul du FC Barcelone (1-1). Ce matin, le quotidien sportif espagnol AS explique pourquoi le championnat espagnol ne dispose pas encore de la goal-Line technology comme en France, en Allemagne ou en Angleterre. Selon le journal, cela est dû à une décision de la Liga de ne pas payer un montant de 4 millions d’euros à la FIFA pour utiliser son système Hawk-Eye. Les dirigeants du foot espagnol jugent cette somme trop élevée. Ils préfèrent attendre la mise en place du VAR en 2018-2019, comme en Italie, pour enfin utiliser la vidéo en championnat.