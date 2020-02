Jack Grealish fait la Une en Angleterre

En Angleterre, on évoque la finale de la Carabao Cup ! Et un homme fait la Une des médias, il s’agit de Jack Grealish (24 ans). Pour le Daily Star, Aston Villa doit tout faire pour garder son capitaine l’été prochain alors qu’il risque d’être très convoité par les cadors de Premier League. Pour The Guardian, la merveille de Grealish peut faire la différence contre Manchester City demain à Wembley. L’Anglais peut être la clé pour faire vivre une fin de saison heureuse à son club alors que les Villans se battent pour leur maintien dans l’élite.

L’Espagne salive en attendant le Clásico

En Espagne, la presse lance déjà le Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone ! Pour le journal AS, les deux entraîneurs sont au bord du précipice. Les deux clubs ont remporté le même nombre de Clásico, soit 72 chacun. Malheur au perdant donc. Marca met en avant le duel entre Sergio Ramos et Lionel Messi ! « Chapitre 41 » titre le journal pro Madrid. C’est le Clásico des Clásicos. Une confrontation entre les deux hommes débutée en 2005 qui est le duel le plus répété dans l’histoire de cette rencontre.

Ronaldo lance le choc Juve-Inter

Enfin en Italie, Cristiano Ronaldo lance le choc face à l’Inter qui aura lieu demain ! Pour Tuttosport, le Portugais parle en véritable leader. Dans un entretien accordé à Sky Sport, le quintuple ballon d’or, affirme que : « Ce sera une saison grandiose, le derby d’Italie me chauffe comme un Real - Barça. Battons Conte puis renversons Lyon. » Le numéro 7 bianconero ne veut rien lâcher cette saison. Une rencontre qui verra le retour d’un certain Antonio Conte au Juventus Stadium. Pour la Gazzetta dello Sport, c’est le derby du cœur pour le technicien italien : quelle histoire avec la Juve & la famille Agnelli. Le titre en Serie A peut potentiellement se jouer demain soir, les deux équipes sont en tous cas prêtent à en découdre !