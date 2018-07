Rakitic a joué avec 39 de fièvre

J-2 avant le grand jour, celui de la finale de la Coupe du Monde, France-Croatie, dimanche à 17h. Et justement, à deux jours de la rencontre, le Croate Ivan Rakitic inquiète. À la Une du journal espagnol Mundo Deportivo, le Barcelonais a déclaré : « contre l’Angleterre, j’avais 39 de fièvre, je suis malade depuis quelques jours et j’ai perdu 4 kilos ». En revanche, rien ne dit pour l’instant s’il sera en pleine forme ce dimanche pour le grand jour.

Après CR7, Pogba et Marcelo à la Juventus ?

Et pendant la Coupe du Monde, le mercato continue. Le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus est en train de provoquer un véritable raz-de-marée sur le marché. Selon Tuttosport ce vendredi, le Portugais pourrait attirer d’autres stars à la Juventus, dont Paul Pogba, Diego Godin et Aleksandr Golovin. À noter que les trois joueurs ont participé au Mondial 2018 en Russie. De son côté, le Corriere dello Sport ajoute même le nom du Madrilène Marcelo, grand ami de Cristiano Ronaldo. Une chose est sûre, le mercato incroyable du club de la Vieille Dame ne fait que commencer...

Chelsea demande 200 M€ pour Hazard

Autre gros dossier de ce mercato : Eden Hazard. Le Belge, qui sera très bientôt de retour à la maison après sa défaite contre la France, va disputer la petite finale samedi face à l’Angleterre. Après cela, il sera certainement très occupé. Entre la reprise avec Chelsea et les rumeurs mercato, il risque de passer un été encore plus agité qu’il ne l’ait déjà. Deux clubs ont montré clairement de l’intérêt pour l’international belge : le FC Barcelone et le Real Madrid. Selon le journal Sport, Chelsea réclame 200 millions d’euros pour lâcher sa star. D’après le Daily Mail, les Madrilènes envisagent une offre de 170 M€ pour le recruter.