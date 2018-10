Le communiqué du Real qui choque l’Espagne

Ça y est, c’est officiel, Julen Lopetegui n’est plus l’entraîneur du Real Madrid. L’ancien coach de la Roja n’aura pas résisté à l’humiliation du Clasico contre le Barça, dimanche (5-1). Il n’aura donc tenu que quatre mois et demi à la tête des triples champions d’Europe en titre. C’était « Julen le bref » pour L’Esportiu alors que Mundo Deportivo pense qu’il a été « foudroyé ». Mais ce qui choque ce matin en Espagne c’est le contenu du communiqué annonçant son départ publié hier soir par le Real. On peut notamment lire : « la direction du Real Madrid estime qu’il existe une grande différence entre la qualité de l’effectif qui compte 8 joueurs nominés au Ballon d’Or, une première dans l’histoire du club, et les résultats obtenus à ce jour. » Un affront total qui fait écrire à Marca ce matin qu’il s’agit d’« un embarrassant communiqué. » La crise est vraiment très profonde au sein de la Casa Blanca.

Mahrez rend hommage au propriétaire de Leicester

La presse anglaise est émue ce matin. Émue du geste de Riyad Mahrez, buteur hier soir lors du choc entre Tottenham et Manchester City (0-1). L’Algérien après sa réalisation a levé les doigts au ciel, afin de rendre un dernier hommage au propriétaire de Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, décédé samedi soir dans l’accident de son hélicoptère aux abords du stade. Le Daily Star titre : « c’est pour toi Vichai » avec la photo de l’ancien joueur de Leicester, doigts pointés vers le ciel. Rappelons que Mahrez a joué 4 ans chez les Foxes. Même titre pour le Daily Express ou encore le Daily Mail, unanimes ce matin.

L’Inter Milan commence à faire peur

Et de six ! Sixième victoire consécutive hier soir pour l’Inter Milan en Serie A. Les Intéristes ont, en plus du succès, mis la manière en allant gagner chez un concurrent direct pour les places qualificatives en Ligue des Champions, la Lazio Rome (3-0). Les voilà désormais deuxièmes du championnat devant Naples et a seulement six points de la Juventus Turin. Surtout, c’est le jeu déployé hier par Mauro Icardi, auteur d’un doublé, et ses coéquipiers qui impressionne ce matin. Pour le Corriere dello sport, cet Inter « est effrayant » et pourrait peut être embêter la Vieille Dame dans la course au titre.