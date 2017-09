Sanchez en surpoids ?

Dans la presse anglaise, Alexis Sanchez prend cher ce matin. Le Daily Mirror particulièrement qui résume sa situation de manière sinistre. Après son transfert manqué à Manchester City, son début de saison raté à Arsenal, la superstar chilienne a également connu une mésaventure avec sa sélection. Le Chili a perdu deux fois en deux matches et s’éloigne sérieusement d’une qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Et comme si cela ne suffisait pas, le tabloïd relaye ce jeudi des propos d’un de ses anciens entraîneurs, José Sulantay, qui a déclaré qu’Alexis Sanchez était actuellement en « surpoids ».

Le Fenerbahçe espère Diego Costa

Et si le mercato est terminé dans les principaux championnats européens, ce n’est pas le cas en Turquie où il reste encore deux jours pour boucler d’éventuels transferts de dernière minute. Le journal local FotoMaç parle aujourd’hui d’une sérieuse accélération du Fenerbahçe dans le dossier Diego Costa. L’attaquant espagnol, qui souhaite toujours quitter Chelsea, pourrait donc rebondir dans le championnat turc. Cependant, son énorme salaire pourrait poser problème aux dirigeants du Fener.

Iniesta souhaite prolonger, mais...

En Espagne, le journal Sport a décidé de dire toute la vérité à propos d’Andrés Iniesta. L’Espagnol, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat, n’a toujours pas prolongé au FC Barcelone et sa situation pose question. D’après le quotidien catalan, Iniesta voudrait continuer à Barcelone, il est prêt à accepter une prolongation à vie, mais il reste certains aspects importants à négocier... En tout cas, d’après Tuttosport, la Juventus reste à l’affût dans ce dossier et souhaiterait récupérer le milieu de terrain gratuitement en 2018.