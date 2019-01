Ce nom ne vous est peut-être pas si inconnu que ça. Repéré par l’équipe portugaise de Portimonense la saison dernière, Shoya Nakajima (24 ans) fait depuis un an et demi les beaux jours du club lusitanien. Auteur de 15 buts en 42 matches de championnat, le Nippon a parfaitement su s’adapter au football européen. Un début de parcours réussi sur le Vieux continent qui n’était pas passé inaperçu en France. En 2017, Bordeaux et Saint-Etienne avaient en effet un oeil sur Nakajima.

Quelques mois plus tard, c’est du côté du Paris Saint-Germain que le nom de Nakajima a circulé. Une rumeur qui peut paraître étrange. Mais aujourd’hui, le nom du PSG est une nouvelle fois associé au joueur. Selon le média japonais Hochi Sports, Nakajima serait sur le point de quitter Portimonense pour aller exploser le record du joueur japonais le plus cher de l’histoire en étant transféré au club qatari d’Al-Duhail (2e du championnat local qui vient de s’offrir le roc défensif de la Juventus Medhi Benatia) pour 35 M€ !

Une somme incroyable qui s’accompagnerait d’un salaire annuel de 3,5 M€ pour Nakajima. Une nouvelle qui fera sans doute le bonheur de Portimonense, un club pas franchement habitué à réaliser de telles ventes. Cependant, Hochi Sports apporte une précision quelque peu étonnante, à savoir qu’un transfert au PSG à l’avenir serait envisagé. Info ou intox ? Si la venue d’un Japonais renommé serait une belle opportunité commerciale et marketing pour le PSG, pas sûr en revanche que Nakajima corresponde aux cibles parisiennes du mercato. Mais sait-on jamais...