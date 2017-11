Le mercato d’hiver approche et les clubs se préparent à leur façon. Ainsi, les Girondins de Bordeaux et l’AS Saint-Étienne ont dépêché des recruteurs au Portugal ce week-end, révèle le quotidien sportif portugais Record. Les émissaires des deux écuries de Ligue 1 étaient présents dans les tribunes du Estadio Municipal de Portimão pour assister à Portimonense-Tondela (2-0, 12e journée de Liga NOS) avec un objectif en tête : voir à l’oeuvre Shoya Nakajima (23 ans). Et selon la publication lusitanienne, ils ont aimé la prestation de l’attaquant nippon. « Nakajima enchante les Français », lance même le journal.

Auteur d’un doublé (31e et 76e) synonyme de victoire pour les siens, le Japonais a tapé dans l’œil des observateurs tricolores, à la recherche de munitions offensives pour la seconde partie de saison. Contactés par nos soins, les représentants du natif de Tokyo, international U23 (19 buts en 30 capes), ont confirmé que les performances de leur client attirent bien les regards. Shoya a très bien commencé la saison, parce qu’il s’est préparé à jouer en Europe depuis longtemps. « Je veux dire que, lorsqu’il jouait au Japon, au FC Tokyo et en sélection olympique, il jouait déjà avec l’idée de venir en Europe. Je pense que c’est la principale raison de ses très bons débuts avec Portimonense », nous a-t-on d’abord indiqué avant d’ajouter.

Portimonense a déjà pris les devants

« Vu ses statistiques (6 réalisations, dont un but sur la pelouse du FC Porto et un à Guimarães, et 2 passes décisives en 8 apparitions en Liga NOS, ndlr), plusieurs clubs ont manifesté un intérêt pour Shoya. Mais il n’a joué que quelques matches au Portugal pour l’instant, alors il doit se concentrer sur le terrain et continuer à bien jouer sur l’ensemble de la saison », nous a-t-on fait savoir avant de préciser. « Shoya veut toujours progresser, devenir un joueur meilleur, en pensant à grandir encore et encore. L’un de ses objectifs est de disputer la Ligue des Champions dans un avenir proche. La sélection A est, évidemment, un de ses autres objectifs majeurs », nous a-t-on expliqué.

Prêté par le FC Tokyo (où il évoluait depuis l’été 2014) cet été, le jeune homme a déjà vu Portimonense acquérir 20% de ses droits. Le club de l’Algarve entend, toujours d’après Record, acheter très rapidement les 80% restants, imaginant déjà pouvoir réaliser une future plus-value. Bordeaux et l’ASSE, dont les rapports à son sujet ont été excellents à en croire le quotidien sportif, seront-ils au rendez-vous en cas d’enchères dans ce dossier ? Une chose est sûre : Shoya Nakajima n’en finit plus d’impressionner.