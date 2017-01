Machach et Imbula au Torino ?

En Italie, c’est le Torino qui pourrait être très actif pour ce dernier jour du mercato d’hiver 2017. Le journal Tuttosport annonce deux joueurs dans le viseur du club italien : l’ancien Marseillais Giannelli Imbula, qui évolue aujourd’hui à Stoke City. Et le Marseillais Zinedine Machach, prêté par Toulouse. Le jeune milieu de terrain pourrait donc quitter l’OM et découvrir la Serie A. Machach, qui ne joue quasiment pas avec Garcia, voit aussi arriver Gregory Sertic comme un autre concurrent à son poste. Outre le Toro, Angers, Dijon, Guingamp et Leipzig, friand de jeunes Français, sont sur le coup.

Ulloa accuse Ranieri de trahison

En Angleterre, il y a un nouveau cas à la Dimitri Payet qui éclate au grand jour, à Leicester City. Leonardo Ulloa accuse publiquement son coach Claudio Ranieri de « trahison ». La raison ? L’Argentin est en manque de temps de jeu chez les Foxes et a fait part de son souhaite d’aller voir ailleurs. Problème, Leicester a refusé une offre de 8 millions d’euros de Sunderland. Interrogé par Sky Sports, Leonardo Ulloa a regretté que son entraîneur et ses dirigeants ne tiennent pas parole. « Le manager me dit depuis trois mois que si une offre d’environ 5 ou 6 millions arrivait au club, il m’aiderait à partir », a déclaré l’attaquant.

Chelsea va tenter de recruter Moussa Dembélé

En Écosse, on tremble depuis hier soir et l’annonce d’un coup de dernière minute de Chelsea pour recruter Moussa Dembélé ! Le Daily Record affirme que le Celtic ne se laissera pas faire, et rejettera toutes les offres des Londoniens. Cependant, rien n’est moins sûr dans le Guardian où l’on parle d’une offre de 35 millions d’euros avant minuit. Âgé de 20 ans, le Français formé au Paris Saint-Germain a inscrit 20 buts en 38 matches depuis le début de la saison. En tout cas, à Chelsea, on recherche absolument un attaquant avant la fin du mercato.