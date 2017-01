Arsenal a bien débuté l’année puisque les Gunners se sont imposés 2 à 0 face à Crystal Palace. Ils ont bien été aidés par Olivier Giroud qui a claqué un but sublime. Servi par Alexis Sanchez, le Frenchy a placé une aile de pigeon. Le ballon a touché la barre avant de finir dans les buts des Eagles.

Après la rencontre, Giroud a confié au sujet de son but : « J’ai eu une réussite maximale, j’étais en déséquilibre. C’est vraiment de la réussite. C’était un sentiment génial parce que je voulais marquer dès la première minute. J’ai essayé de dévier le ballon. Je n’ai jamais marqué un but comme ça avant...Je pense que c’est mon meilleur but ! » Un but digne du Prix Puskas, qui récompense le but de l’année. Le Français a placé la barre très haute dès le 1er janvier 2017.

"I’ve never scored a goal like that before... I think it’s my best goal" - Olivier Giroud #ARSCRY pic.twitter.com/hq1ZR8rcUn — Premier League (@premierleague) 1 janvier 2017