Hakan Çalhanoğlu est suspendu depuis peu par la FIFA. En effet, le joueur du Bayer Leverkusen ne jouera plus jusqu’à la fin de la saison, et pour cause, l’international turc a trempé dans une sombre histoire de transfert lorsqu’il était encore mineur. Le joueur de 22 ans a écopé d’une suspension de quatre mois.

Mais cela ne l’empêche pas de se projeter sur la saison prochaine. Le joueur a confié au journal turc Fanatik, relayé par le Daily Mail, ses envies pour l’exercice 2017-2018. « Si Dieu le veut, je serai un joueur de Chelsea la saison prochaine, mais il y a d’autres clubs qui sont intéressés par moi » a-t-il déclaré.