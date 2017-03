Avec dix points d’avances sur Tottenham, les Blues possèdent un matelas confortable à la tête de la Premier League. La perspective d’être champion, et d’empocher le chèque astronomique de 210 millions d’euros accordé au premier du championnat anglais donne forcément des ailes à la cellule de recrutement londonienne.

L’une des priorités pour renforcer l’effectif d’Antonio Conte se nomme Marco Reus. Si sa saison n’est pas flamboyante avec Dortmund (2 buts et 4 passes décisives en 11 matchs de Bundesliga) notamment à cause d’une blessure à l’aine en début d’exercice, l’international allemand est encore considéré comme une valeur sûre en Europe. Selon le Sunday Express, son club ne le laissera pas partir à moins d’une offre de 80 millions d’euros. Arsenal et Liverpool sont aussi sur les rangs pour attirer le joueur de 27 ans dont le contrat expire en 2019 avec son club. Reus n’est d’ailleurs pas le seul joueur offensif visé par les Blues, puisqu’un grand talent italien pourrait faire l’objet d’une offre de 70 millions d’euros cet été.