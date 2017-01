Étincelant sous les couleurs du Celtic Glasgow depuis son arrivée en Ecosse l’été dernier (20 buts en 38 matches toutes compétitions confondues cette saison), Moussa Dembele serait dans le viseur de Chelsea à en croire les informations de Sky Sports.

Mais d’après le média britannique, le club écossais n’a clairement pas l’intention de laisser partir l’attaquant de 20 ans cet hiver et demanderait pas moins de 47 millions d’euros en échange de l’international Espoirs français.

