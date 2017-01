Souahilo Meité est un joueur courtisé. Cet hiver, le milieu de Zulte Waregem a été suivi par plusieurs clubs de renoms à l’image du Borussia Dortmund, de Manchester City, du Bayer Leverkusen,de Schalke 04 ou d’Everton. Après mûre réflexion, et malgré les intérêts de grands clubs, Meité et son entourage ont décidé de terminer la saison avec Zulte Waregem. Un club qui lui a permis de retrouver confiance en lui. Zulte réalise une bonne saison et le joueur veut l’aider à être le plus haut possible.

Contacté par nos soins, Meité nous a confié : « Grâce à mon parcours dans ce championnat, j’ai été nommé au titre de meilleur joueur du championnat. Rien que pour cela, je ne peux pas quitter Zulte Waregem dans la précipitation et en cours de saison. À la fin de la saison 2016-2017, quand le championnat sera terminé, je pourrai me lancer dans un nouveau projet sportif intéressant et prendre la meilleure décision avec mes proches, après avoir payé ma dette à Zulte Waregem ».