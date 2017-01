Devenu meilleur buteur du Paris Saint-Germain en quatre saisons, Zlatan Ibrahimovic a décidé de rejoindre la Premier League cet été et plus précisément Manchester United afin de relever un nouveau challenge de l’autre côté de la Manche. Et pour le géant suédois, auteur de 13 réalisations en championnat depuis le début de saison (2e meilleur buteur derrière Diego Costa), l’objectif est déjà accompli.

« Je ne chasse personne. Je vise le trophée principal, la Premier League. C’est mon but. Les choses individuelles viennent en plus de l’objectif principal parce que ce n’est qu’un bonus pour chaque joueur (...) Je n’ai pas d’objectifs individuels parce que je les ai déjà atteints après trois mois en Angleterre. J’ai conquis l’Angleterre et ça m’a pris trois mois », a déclaré l’attaquant de 35 ans dans un entretien accordé au site officiel de Manchester United.