Arrivé libre cet hiver en Loire-Atlantique, Préjuce Nakoulma (29 ans), ne s’est toujours pas présenté à l’entraînement à Nantes. Selon Presse Océan, l’ancien joueur de Kayserispor (Turquie) était attendu hier à la Jonelière, mais il n’est jamais venu.

« Après la CAN, les joueurs ont toujours besoin d’un petit temps pour souffler, avant de rentrer, a déclaré Sergio Conceiçao. Pour l’instant il n’est pas là et je ne sais pas quand il viendra, il faut voir cela avec les dirigeants. » L’ailier burkinabé, médaillé de bronze à la CAN, devrait être prêt pour la réception de l’Olympique de Marseille à la Beaujoire ce dimanche (21 h).