L’AC Milan a de grandes ambitions sur ce mercato estival et il le prouve : le défenseur central Mateo Musacchio a été officiellement présenté par le club lombard. Cela faisait déjà plusieurs jours que le transfert était annoncé. On parle d’un montant de 18 M€.

Le central argentin de 26 ans qui évoluait à Villarreal depuis 2011 s’est engagé jusqu’en 2021 avec les Rossoneri, qui devrait rapidement enchaîner sur le mercato. Kessié et Morata sont ainsi annoncés très proches.

#ACMilan announces signing @MateoMusacchio5 from @VillarrealCF on a 4-year contract through to 30 June 2021 #welcomeMusacchio pic.twitter.com/L1FSt7fxpP

— AC Milan (@acmilan) 30 mai 2017