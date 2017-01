Ce matin, Sky Sports annonçait que l’Olympique de Marseille et West Ham avaient trouvé un accord pour le transfert de Dimitri Payet à hauteur de 25 millions de livres (soit 29,3 millions d’euros). À l’instant, les Hammers ont confirmé cette information.

« West Ham peut confirmer qu’un accord pour le transfert de Dimitri Payet à l’Olympique de Marseille contre 25 millions de livres a été accepté ce jour » , peut-on lire sur le compte twitter du club anglais. On attend maintenant la confirmation de l’OM.

West Ham United can confirm that a £25m fee has today been agreed for the transfer of Dimitri Payet to Olympique de Marseille#COYI pic.twitter.com/U99Cl6cEdO

