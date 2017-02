L’Olympique Lyonnais n’a pas tremblé face à l’AZ Alkmaar (7-1), validant haut la main sa 17ème qualification pour un huitième de finale de Coupe d’Europe. Pour sa première en match officiel au Parc OL, Houssem Aouar n’a pas tardé à se signaler, profitant de la demi-heure de jeu qu’il a eue pour inscrire son premier but chez les pros.

Le jeune milieu offensif âgé de 18 ans, que nous vous présentions dès le mois de mai 2015, savoure : « C’est une soirée parfaite de par la victoire de l’équipe et, à titre individuel, ma belle entrée et mon premier but. Je suis très heureux, c’est une grande sensation, surtout de marquer ici dans ma ville. Ça fait plaisir de fouler cette pelouse, ce Parc OL, ce grand stade de l’Olympique Lyonnais, dans ma ville ». Un Gone fier.