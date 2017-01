S’il ne l’a pas vraiment utilisé cette saison (4 entrées en jeu en Premier League), José Mourinho n’a jamais lâché Memphis Depay face à la presse, continuant de vanter ses mérites même une fois son départ à l’Olympique Lyonnais acté. Des mots qui ravissent l’attaquant Oranje.

« Ses mots ont été sympas. À Manchester, j’ai toujours travaillé comme je devais le faire. Sur le plan personnel, la situation n’était pas simple, j’avais besoin de jouer. Mais on n’a pas eu une mauvaise relation, c’est un grand entraîneur et un grand personnage. Maintenant, on va voir ici comment je joue. Je pense en tout cas qu’il a dit de bonnes choses sur moi », affirme-t-il à OLTV.