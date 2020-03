Le Borussia Dortmund a trouvé son attaquant avec Erling Braut Håland. Arrivé cet hiver, le buteur norvégien de 19 ans a déjà inscrit 12 buts en 10 matches sous ses nouvelles couleurs. Si la question se pose sur le nombre de saisons où il évoluera avec les Marsupiaux, sa succession est toute trouvée. On vous parle de lui depuis plus de deux ans, Youssoufa Moukoko explose les compteurs au fil des mois et ne cesse de briser les records de précocité. En septembre dernier, l’attaquant germano-camerounais faisait ses grands débuts en Youth League. Un mois plus tard, il marquait dans la compétition et devenait à 14 ans et 338 jours le plus jeune joueur à marquer dans la compétition. Doublant au passage un certain Rayan Cherki (15 ans 33 jours).

Si le Borussia Dortmund a été éliminé en barrages contre Derby County (3-1), la saison n’est pas encore terminée sur la scène nationale. Étincelant, celui qui est surclassé en U19 porte son équipe. Celle-ci est deuxième à deux points du leader de la ligue ouest Cologne et se distingue avec sa force de frappe offensive. Les jeunes marsupiaux ont déjà inscrit 65 buts en 20 matches. Youssoufa Moukoko en a inscrit plus de la moitié. Meilleur buteur du championnat, il se retrouve désormais avec 34 buts au compteur suite à son doublé lors de la victoire contre le RW Oberhausen (3-0) ce week-end. Il bat déjà le record de but sur une saison dans cette classe d’âge qui était de 33. Celui-ci était partagé par Haluk Türkeri (Bochum 2004/2005) et Johannes Eggestein (Werder Brême 2015/2016). Alors qu’il reste encore six matches de championnat, il a la possibilité de l’améliorer un peu plus. L’an dernier, il avait marqué 46 buts en B-Junioren Bundesliga.

Lucien Favre et Joachim Löw le gardent à l’œil

Des prestations qui ne laissent pas insensible les dirigeants du Borussia Dortmund qui se régalent d’avance de voir leur poulain évoluer à l’échelon supérieur. Cela pourrait ne pas tarder puisque la Bundesliga planche pour abaisser l’âge légal pour qu’un joueur évolue en professionnel à 16 ans. Cela permettrait à l’attaquant de jouer en Bundesliga dès la saison prochaine. « Nous sommes pour le moment gravement désavantagés par rapport aux autres Championnats et en compétitions internationales, parce que nous ne pouvons pas intégrer dans les équipes professionnelles de très jeunes joueurs dotés de talents exceptionnels. Cette application ne vise pas à battre un record, mais à donner à Youssoufa au moins la possibilité de jouer en Bundesliga à l’âge de 16 ans » expliquait alors Lars Ricken responsable des catégories de jeunes du BvB lors d’une interview pour le magazine des membres du club de la Ruhr.

Le coach du Borussia Dortmund Lucien Favre avouait à demi-mot que Youssoufa Moukoko va bientôt rejoindre l’équipe première pour des entraînements avant d’affronter Fribourg (1-0) le samedi 29 février dernier : « nous avons un plan avec lui, mais je ne peux pas dire exactement quand il se joindra à nous. Peut-être en mars, mais nous devons encore attendre quelques choses. » Éligible pour évoluer avec l’Allemagne et le Cameroun, il évolue désormais avec la Mannschaft U19 et le sélectionneur de l’équipe première Joachim Löw garde un œil sur lui. Le technicien allemand a avoué discuter régulièrement avec le coach de l’équipe U19 de Dortmund, Michael Skibbe. Linéaire, la progression de Youssoufa Moukoko continue de se faire sans encombre. En attendant de pouvoir compter sur lui pour renforcer l’équipe première, le Borussia Dortmund peut se frotter les mains et continuer de polir son diamant.