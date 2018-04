Sacré champion de France suite à une lourde victoire contre l’AS Monaco (7-1), le Paris Saint-Germain a fait le plein de confiance au moment de se déplacer à Caen dans le cadre des demi-finales de Coupe de France. Voulant continuer leur razzia de trophées après le Trophée des Champions, la Coupe de la Ligue et le Championnat de France, les joueurs d’Unai Emery s’avançaient le couteau entre les dents. Pour briguer une quatrième finale de Coupe de France consécutive, le technicien basque choisissait de faire sensiblement confiance aux mêmes hommes que dimanche dernier. Ainsi, il reconduisait le 4-3-3 avec dans l’entrejeu un trio Draxler - Lo Celso - Rabiot qui avait régalé en principauté. Trois changements de taille sont à signaler. Dans les buts, Kevin Trapp - régulièrement aligné dans les Coupes Nationales - prenait la place d’Alphonse Aréola. Sur le côté droit de la défense, Thomas Meunier prenait la place de Dani Alves tandis que Kylian Mbappe faisait son retour sur le front de l’attaque parisienne. Du côté caennais, Patrice Garande optait également un 4-3-3. Brice Samba prenait place dans les buts du Stade Malherbe tandis que Romain Genevois et Vincent Bessat étaient titularisés sur les flancs de la défense. Le jeune Jessy Deminguet était aligné au milieu de terrain tandis que Christian Kouakou accompagnait Ronny Rodelin et Ivan Santini en attaque.

Des Parisiens trop maladroits

Le coup d’envoi du match était donné par François Letexier et Angel Di Maria obtenait rapidement un corner (1e). Une première incursion qui permettait de deviner les intentions du PSG. Néanmoins Caen ne se laissait pas faire et Vincent Bessat mettait à contribution Kevin Trapp avec une frappe des 30 mètres (4e). Dans la foulée Angel Di Maria mettait le feu dans la surface normande, mais optait pour l’altruisme alors qu’il avait la possibilité de choisir la solution individuelle (5e). Le début de match voyait les Parisiens mettre la mainmise sur les débats. En jambe, Mbappe faisait des différences sur son côté, mais voyait son centre parti dans les travées du Stade Michel d’Ornano (9e). Son deuxième service trouvait Angel Di Maria, mais l’Argentin ne parvenait pas à conserver le ballon (10e). Regroupés, les Caennais n’étaient pas pris à défaut en ce début de match. Servi par Thomas Meunier, Edinson Cavani voyait sa reprise de volée détournée in extremis en corner par Damien Da Silva (13e). Auteur d’un accrochage envers Christian Kouakou, Yuri Berchiche obtenait le premier carton jaune du match (15e). En contre, les Parisiens se montraient impitoyables. Après avoir pris le meilleur sur Djiku, Kylian Mbappe remisait à l’entrée de la surface pour Angel Di Maria dont la frappe écrasée n’inquiétait pas Brice Samba (17e). Auteur d’un solide début de match, Kylian Mbappe continuait de mettre le feu dans son couloir. Il adressait un ballon pour Cavani qui redonnait de la tête pour Adrien Rabiot qui s’effondrait après un contact avec Romains Genevois (21e). Cependant, l’arbitre ne bronchait pas.

INCROYABLE ! Sur une frappe de loin, Diomandé, héros du 1/4 de finale, égalise contre le PSG ! #CDF #SMCPSG Suivez la demi-finale en direct vidéo : https://t.co/kuhjHuATmy pic.twitter.com/9xFVvV3Fw8 — France tv sport (@francetvsport) 18 avril 2018

Très maladroits dans les dernières passes, les Parisiens ne parvenaient pas à prendre le meilleur sur des Caennais assez timides. Finalement la sanction tombait par l’intermédiaire de Mbappe (1-0, 25e). Lancé dans la surface par Di Maria, Cavani tentait sa chance. Sa frappe était repoussée dans les pieds du jeune français qui ouvrait le score. En tête, les Parisiens continuaient de maintenir leur domination. Servi côté gauche, Yuri Berchiche rentrait dans la surface caennaise, mais se heurtait à Damien Da Silva (35e). Peu inspirés, les joueurs de Patrice Garande obtenaient néanmoins un coup franc aux 25 mètres, mais Ronny Rodelin balançait sa frappe dans le mur (40e). Mieux dans la fin de première période, Ivan Santini tentait sa chance, mais Kevin Trapp veillait au grain (41e). Auteur d’une main, à l’entrée de sa surface, Christian Kouakou était averti (42e). Consécutivement à une action parisienne, les Caennais repartaient en contre. Jessy Deminguet transmettait le ballon à Ismaël Diomandé qui venait punir le relâchement des Parisiens d’une frappe aux 25 mètres (1-1, 44e). Surpris, le PSG tentait de réagir en Angel Di Maria trouvait la barre transversale sur un corner rentrant (45e +2). Rien n’y faisait et les deux équipes rejoignaient les vestiaires sur un score de parité. Au retour des vestiaires, Patrice Garande effectuait un changement en remplaçant Ivan Santini par Enzo Crivelli (45e).

Mbappe encore décisif

Pourtant, Caen se sabordait très rapidement. Suite à une grossière erreur de Damien Da Silva, l’ailier argentin, Angel Di Maria transmettait le ballon à Edinson Cavani qui propulsait le ballon dans les filets adverses (47e). Le but était toutefois annulé par François Letexier pour une position de hors-jeu au départ de l’action. Révoltés, les Parisiens continuaient de maintenir la pression. Placé à 25 mètres du but adverse, Julian Draxler décochait une frappe que captait Brice Samba (51e). Les Normands n’étaient pas en reste et Ronny Rodelin tentait sa chance d’une frappe lourde, mais trouvait sur sa route Kevin Trapp (55e). Les actions s’enchaînaient et Di Maria mettait en lumière le portier caennais après une belle reprise (56e). Voulant apporter de la fraîcheur, Patrice Garande faisait entrer Julien Féret à la place de Christian Kouakou (57e). Une entrée qui apportait davantage de maîtrise dans l’entrejeu du Stade Malherbe. L’entrant remisait rapidement pour Stef Peeters qui frappait aux trente mètres. Sa tentative passait juste à gauche du but parisien (61e). Moins percutants, les Parisiens avaient de plus en plus de mal à se montrer dangereux. A l’image de deux gros ratés de Draxler et Cavani devant le but caennais (69e). Face aux difficultés de son équipe à se montrer tranchante, Unai Emery décidait de remplacer Julian Draxler par Javier Pastore (72e). Le troisième changement caennais voyait l’entrée en jeu de Durel Avounou en lieu et place de Jessy Deminguet (75e).

Kylian Mbappé marque le 2e but du PSG à dix minutes du terme de la rencontre ! Mais y avait-il hors jeu ? #SMCPSG #CDF Suivez la fin du match en direct vidéo : https://t.co/kuhjHuATmy pic.twitter.com/h2zGWiEHRD — France tv sport (@francetvsport) 18 avril 2018

Dans le doute, Paris commençait à subir de plus en plus d’offensives. Véritable métronome du club normand, Julien Féret s’illustrait par sa qualité technique. Coupable d’une faute stupide sur Giovanni Lo Celso, Alexander Djiku était averti (77e). Le coup franc était tiré par Angel Di Maria, mais l’Argentin tombait sur un solide Brice Samba (78e). Sur corner, Marquinhos tentait à son tour sa chance, mais sa tête passait au-dessus du but adverse (80e). Finalement, la domination parisienne était récompensée. Comme lors du premier but, Angel Di Maria lançait Edinson Cavani en profondeur. L’Urugayen servait Kylian Mbappe qui s’offrait un doublé (2-1, 81e). Un but qui était soumis à l’arbitrage vidéo. Sur le début de l’action, Angel Di Maria était hors jeu, mais François Letexier validait le but après quelques minutes de flottement. Fort de leur avantage, les Franciliens effectuaient des changements. Dani Alves remplaçait ainsi Kylian Mbappe (88e). En fin de match, Ismaël Diomandé laissait Caen à dix suite à une faute sur Javier Pastore (90e). L’Ivoirien était immédiatement exclu. Angel Di Maria lançait une dernière banderille avant de laissait place à Christopher Nkunku venu participer à la fête (90e +3). En quelques secondes, il inscrivait un but et confirmer le succès de sa formation. Grâce à cette victoire 3-1, le Paris Saint-Germain se qualifie pour la finale de la Coupe de France et visera un douzième titre dans la compétition contre Les Herbiers.

