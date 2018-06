Qui aurait misé sur lui il y a encore un an ? Cantonné au banc de touche du côté du Paris SG, qu’il avait rejoint en janvier 2017, Gonçalo Guedes (21 ans) était loin d’imaginer qu’il serait quelques mois plus tard en pole position pour démarrer la Coupe du monde en Russie à la pointe de l’attaque du Portugal aux côtés de Cristiano Ronaldo (33 ans). Et pourtant, au sortir d’une brillante saison en prêt du côté du FC Valence (5 réalisations et 11 passes décisives en Liga) et d’une préparation convaincante, c’est bien lui qui tient la corde pour être titulaire en Seleção.

Jeudi soir, sur la pelouse du Estadio da Luz, son jardin, lui l’ancien de Benfica, le natif de Benavente a sans doute définitivement convaincu tout son monde face à l’Algérie (3-0). Remuant, il a parfaitement su combiner avec CR7 sur les mouvements offensifs lusitaniens. Aussi, le droitier a montré une combativité appréciable à l’heure de défendre et de presser ses adversaires. Enfin, pour sa 10e cape, il a su se montrer efficace, en inscrivant un doublé : un but du droit sur une remise de la tête de Bernardo Silva en première période et une tête sur un centre de Raphaël Guerreiro au retour des vestiaires.

Le PSG, aussi, se frotte les mains

Il aurait même pu y aller de son triplé s’il n’avait pas été trop court sur une occasion créée par Ronaldo après l’heure de jeu. Volontaire, opiniâtre et efficace, le Parisien a mis tout le monde d’accord grâce à sa disponibilité, son dynamisme et sa capacité à prendre les espaces. Il suffit de lire la presse portugaise ce vendredi pour s’en convaincre : « Guedes prend les devants » (Record), « Guedes l’élixir de jeunesse » (O Jogo), « Guedes en pole position » (A Bola), « Note maximale pour Guedes avant le départ pour la Russie » (Jornal de Noticias), « Bonne indication avant le Mondial avec un doublé de Guedes » (Diario de Noticias). « J’ai fait une bonne saison, je me sens bien, je suis en forme. C’est toujours bon de marquer des buts », a réagi l’intéressé en zone mixte.

Publiquement, Fernando Santos a refusé de commenter la prestation du jeune homme, désireux de maintenir tout son groupe sous pression, notamment André Silva, le concurrent de Guedes pour une place dans le onze, très important durant la phase de préparation et Ronaldo-compatible lui aussi. Mais après une prestation séduisante contre la Belgique (0-0), l’intéressé a marqué de sérieux points. Déjà un miracle si l’on se place il y a de cela un an. Le PSG, qui cherche à le vendre au mieux pour rentrer dans les clous du fair-play financier, doit lui aussi se frotter les mains d’imaginer Gonçalo Guedes titulaire en Russie.