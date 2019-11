Ils sont 239 joueurs à n’avoir connu qu’une seule cape avec les Bleus, difficile donc de tous les connaître. De 1904 à aujourd’hui, certains joueurs ont quand même réussi à marquer l’histoire de l’Équipe de France, alors que d’autres sont passés inaperçus. Parmi tous les joueurs de football qui ont eu l’opportunité de porter le maillot tricolore, ceux qui ont eu qu’une seule chance, doivent se souvenir parfaitement de cette journée qui a changé leur vie. Tout est une question de génération. En effet, les plus anciens se souviendront de certains joueurs parmi cette grande liste des joueurs à une sélection et de même pour les plus jeunes.

Parmi les plus récents, on peut mentionner Tiémoué Bakayoko (25 ans), qui depuis son unique sélection en mars 2017 n’a plus revu le jour en Équipe de France. Voulant se relancer avec l’AS Monaco cette saison, le milieu défensif monégasque aura peut-être l’opportunité de revenir jouer sous les ordres de Didier Deschamps. Alassane Pléa (26 ans) lui aussi compte une seule sélection au compteur. Appelé lors du rassemblement de novembre 2018, il n’a pour le moment pas rejouer avec les Bleus. L’attaquant de Mönchengladbach reste cependant dans les plans du sélectionneur pour l’Euro 2020 qui se déroulera l’été prochain.

D’autres comme Florent Sinama-Pongolle, Aly Cissokho ou encore Pascal Chimbonda n’ont pas réussi à convaincre Raymond Domenech, et Laurent Blanc, d’avoir plus de temps de jeu et d’autres capes avec les Bleus. On peut également citer Morgan Amalfitano et Clément Chantôme qui n’ont sûrement pas marqué les mémoires.

Jurietti, Ciani, Faubert, Savidan ont fait parler d’eux en bien ou... En mal

Malgré tout, certains joueurs ont réussi à se démarquer et à impressionner avec les Bleus. On pense de suite à Julien Faubert. Il est l’un des rares à avoir été décisif pour son unique sélection. Le 16 août 2006, quelques mois seulement après la finale de coupe du monde perdue contre l’Italie, la France se déplace en Bosnie Herzégovine pour un match amical. Julien Faubert entre à la 69e minute alors que le score est de 1 partout. À la 90e minute, il donne la victoire aux Bleus d’un tir croisé sur une passe d’un certain Thierry Henry.

Qui ne se souvient pas de la première et unique sélection de Steve Savidan ? Le 19 novembre 2008, « Savigoal » est entré à la mi-temps d’un match amical bien terne contre l’Uruguay. En 45 minutes, il a mis le feu à la défense sud-américaine. Deux retournés dangereux et une envie débordante, l’ancien attaquant de Valenciennes aura vécu une bonne et dernière sélection avec l’équipe de France.

Franck Jurietti et Michaël Ciani ont quant à eux de moins bons souvenirs. Le premier a joué seulement une poignée de secondes en entrant le 12 octobre 2005 à la 90e minute et ne touche pas un seul ballon. Le deuxième a fêté son unique sélection contre l’Espagne future championne du monde. Ce 3 mars 2010, Ciani aura vécu une soirée bien difficile au stade de France et aura bu la tasse contre David Villa et compagnie.

Voici la liste complète des joueurs comptant une sélection avec les Bleus :

Marcel Adamczyk ; Georges Albert ; Charles Allé ; Pierre Allemane ; Morgan Amalfitano ; Emmanuel Aznar ; Pascal Baills ; Tiémoué Bagayoko ; Paul Baron ; Georges Bayrou ; Georges Beaucourt ; Paul-Emile Bel ; Jean Belver ; Abdelkader Ben Bouali ; Mustapha Ben M’Barek ; Abdesselem Ben Mohammed ; Grégoire Berg ; Charles Berthelot ; Georges Bilot ; Paul Bloch ; Bernard Boissier ; Georges Bon ; René Bonnet ; Louis Bournonville ; Roger Boury ; Farès Bousdira ; Gabriel Braun ; Gilbert Brebion ; Marius Bruat ; Fernand Brunel ; Michel Brusseaux ; Marcel Buré ; André Caillet ; Zoumana Camara ; René Camard ; Daniel Carpentier ; Cédric Carrasso ; Désiré Carré ; Clément Chantôme ; Lionel Charbonnier ; Yves Chauveau ; Pierre Chesneau ; Bernard Chiarelli ; Pascal Chimbonda ; Michaël Ciani ; Raymond Cicci ; Aly Cissokho ; Ernest Clère ; Robert Coat ; Sébastien Corchia ; Alain Cornu ; Benoit Costil ; Didier Couécou ; Albert Courquin ; Paul Courtin ; Alfred Dambach ; Marcel Dangles ; Sadi Dastarac ; Jacques Davy ; Jacques Delannov ; Jean Deloffre ; Joseph Delvecchio ; Serge Denis ; Victor Denis ; Maurice Depaepe ; Jean Desgranges ; Fernand Desrousseaux ; Denis Devaux ; Jacques Dhur ; Jean-Pierre Dogliani ; Jean-Luc Dogon ; Stanislas Dombeck ; Marcel Domingo ; René Domingo ; Jean Dubly ; Jules Dubly ; Albert Dubreucq ; Robert Dufour ; Charles Dujardin ; Michel Dupoix ; Raymond Durand ; Aimé Drbec ; EmileDusart ; Raoul Dutheil ; Richard Dutruel ; Vincent Estève ; René Eucher ; Gérard Farison ; Fernand Faroux ; Victor Farvacque ; Julien Faubert ; Paul Faure ; René Fenouillère ; Jean-Marc Ferratge ; Bruno Ferrero ; Jean Fidon ; Emile Fiévet ; Raymond François ; Raymond Frémont ; Michel Frutoso ; Maxime Fulgenzy ; René Gallice ; Patrice Garande ; Bernard Gardon ; Manuel Garriga ; Bruno Germain ; Charles Géronimi ; Georges Géronimi ; Raymond Gigot ; Nicolas Gillet ; Joseph Gonzales ; Désiré Gosselin ; Dario Grava ; Raoul Gressier ; Ernest Guéguen ; Henri Guerre ; Jean Hédiart ; Pierrick Hiard ; Michel Hidalgo ; Rodolphe Hiden ; Victor Hitzel ; Paul Hoenen ; Henri Holgard ; Daniel Horlaville ; Georges Houyvet ; André Hurtevent ; René Jacolliot ; Michel Jacques ; Georges Janin ; Philippe Jeannol ; Albert Jouve ; Franck Jurietti ; Curt Keller ; René Kenner ; Casimir Koza ; Richard Krawczyck ; Jean-Pierre Kress ; Abel Lafouge ; Thierry Laurey ; Michel Lauri ; Jean-Claude Lavaud ; Gilbert Le Chenadec ; Emile lesmann ; Lucien Letailleur ; Edmond Leveugle ; Marceau Lherminé ; Pierre Lienert ; Jean Loubière ; François Ludo ; Edouard Macquart ; Hervé Marc ; Marcel Marchal ; Yves Mariot ; Maurice Mercery ; Albert Mercier ; François Mercier ; Emilien Méresse ; Maurice Meunier ; Georges Meuris ; Maurice Meyer ; Francis Meynieu ; Ahmed Mihoubi ; Alexis Mony ; Georges Moreel ; Georges Moulène ; Frédéric Née ; Louis Olagnier ; Charles Orlanducci ; Jean-Claude Osman ; Marcel Ourdouillé ; Georges Ouvray ; Jean Pacot ; Antoine Pazur ; Eugène Petel ; Jean Picy ; Frédéric Piquionne ; Félix Pironti ; Marc Planus ; Alassane Plea ; Pierre Pleimelding ; René Pleimelding ; Paul Poirier ; Stéphane Porato ; Félix Pozo ; Louis Provelli ; William Prunier ; André Puget ; André Renaux ; Charles Renaux ; Robert Rico ; Rochet ; Sauveur Rodriguez ; Jean-Philippe Rohr ; Félix Romano ; Georges Rose ; Alfred Roth ; Antoine Rouchès ; Serge Roy ; Albert Rust ; André Ryssen ; Henri Salvano ; Jean Luc Sassus ; Steve Savidan ; Albert Schaff ; Ernest Schultz ; Henri Sellier ; Georges Sesia ; Robert Siatka ; Florent Sinama Pongolle ; Paul Sinibaldi ; Pierre Six ; Julien Stopyra ; Marceau Stricanne ; Georges Stuttler ; Bolek Tempowski ; Maurice Thédié ; Ernest Tossier ; Adolphe Touffait ; Yves Triantafilos ; François Vasse ; Jacques Vergnes ; Francis Vial ; Justin Vialaret ; Rémy Vogel ; Paul Voyeux ; Roland Wagner ; Michel Watteau ; Raymond Wattine ; Édouard Wawrzeniak ; Edmond Weiskopf ; Ursule Wibaut ; Jean Louis Zanon ; Mario Zatelli ; Jonathan Zebina ; Charles Zehren ; Paul Zeiger ; Emile Zermani ; Simon Zimmy ; Victor Zvunka