4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 ? Avec ou sans Giroud ? Dembélé titulaire ou joker ? Les questions sur l’animation offensive de l’équipe de France continuent d’affluer alors que les trois matches de préparation n’ont pas véritablement dégagé de schéma type, que ce soit dans l’organisation ou dans le choix des hommes. Le trident Mbappé-Giroud-Griezmann aligné contre les États-Unis n’a pas vraiment convaincu, alors qu’il tenait la corde pour débuter le Mondial, face à l’Australie samedi prochain à 12h. Avec notamment un problème de positionnement global, avec l’axe comme entonnoir.

« Face à un bloc comme ça, ils étaient trop souvent positionnés dans l’axe. Il y a des choses à améliorer, dans la variété aussi. Les attaquants ont la liberté de mouvement. On s’est retrouvé avec 5 défenseurs souvent dans la surface. (…) Il y a des choses à améliorer par rapport à des situations de matches, la complémentarité des déplacements est importante face à un bloc à 4 ou à 5 », a analysé Didier Deschamps en conférence de presse à Istra, le camp de base de l’équipe de France.

La complicité, pas un critère de choix

Et comme souvent lorsque l’équipe de la France est à la peine offensivement en sa présence, c’est Olivier Giroud qui a cristallisé le plus de critiques. « Si vous attendez de lui qu’il prenne le ballon et dribble 4 adversaires, non, mais ne lui enlevez pas ses qualités, c’est un buteur. Il a un profil différent. Kylian est différent d’Antoine aussi. Si on attend la même chose d’Olivier que de Kylian et Antoine, on se trompe », l’a défendu Deschamps. La diversité des profils est justement l’un des grands sujets d’avant-Mondial. Doit-elle surpasser la complicité visible entre le trio Mbappé-Griezmann-Dembélé lors du match face à l’Italie ? Deschamps a répondu.

« Il y a des affinités de styles de jeu qui peuvent rapprocher Kylian à Ousmane ou Antoine. Olivier est dans un registre différent, mais l’association est compatible aussi. Je ne suis pas là pour faire jouer les copains. Tant mieux s’ils s’apprécient. Mais heureusement que ce n’est pas un critère pour mes choix », a-t-il affirmé. Reste que face à l’Australie, le nom du 3e attaquant, aux côtés de Griezmann et Mbappé qui apparaissent indispensables, sera autant lorgné que celui du 3e milieu de terrain...