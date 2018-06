Demain à 16 heures, l’équipe de France, invaincue dans ce Mondial pour le moment, dispute son 8e de finale face à l’Argentine à la Kazan Arena de Kazan. Une ville où nos deux envoyés spéciaux durant cette Coupe du Monde sont présents pour vous faire vivre cette compétition au plus près.

Au programme de ce JT, un point traditionnel sur le quotidien des Bleus entre Istra et Kazan. Retour également sur les conférences de presse de Didier Deschamps et de Hugo Lloris ainsi que sur les dernières tendances pour la composition de départ face aux Albicelestes. Enfin, gros plan sur le plan anti-Messi des Bleus et sur le onze que prépare Jorge Sampaoli pour ce choc au sommet.