Pendant un temps, le cas Rabiot a été discuté en équipe de France. Après avoir refusé son statut de réserviste pour la Coupe du Monde 2018, le milieu de terrain a été, en quelque sorte, banni des Bleus. En tout cas, il n’a plus été appelé et en parallèle, sa situation au Paris Saint-Germain s’est dégradée à tel point qu’il n’était même plus convoqué dans les derniers mois. Libre de tout contrat, il s’est engagé avec la Juventus Turin et il n’y joue que très rarement finalement. Toutefois, l’avis de Didier Deschamps a peut-être commencé à basculer.

« Adrien Rabiot, si je dois parler de sa petite demi-heure... Il n’a fait qu’un match, il était remplaçant et il est rentré dans la dernière demi-heure. Même si c’est un club que je connais bien. Il a choisi d’aller là-bas, il est dans un très grand club. Il doit faire en sorte d’être le plus performant possible, c’est valable pour lui comme pour d’autres », expliquait le sélectionneur national. Mais le discours avait changé par rapport aux mois précédents, laissant augurer un éventuel retour en Bleus.

Stephan s’est renseigné

En milieu de semaine, Adrien Rabiot est entré en jeu avec la Juventus. Mais il n’est pas vraiment resté longtemps sur le terrain. En effet, le Français a été exclu après avoir eu un coup de sang. Et cela a beaucoup fait parler de l’autre côté des Alpes. Toutefois, son entraîneur croit en lui. « Il est évident que jouer régulièrement aide tous les joueurs, mais c’est difficile dans les grands clubs avec autant de grands joueurs. Rabiot s’améliore, je suis content de la manière dont il progresse. Il a eu la chance de faire un travail spécifique qui l’a aidé. Il est resté éloigné pendant un mois et quand il a rejoué, il a bien fait les choses. Je l’ai toujours eu en considération », analysait Maurizio Sarri récemment.

Quoi qu’il en soit, selon les informations du Journal du Dimanche, le staff des Bleus continue de regarder de près ce qu’il se passe autour d’Adrien Rabiot comme d’un autre milieu de terrain, Soualiho Meité, qui évolue au Torino. La semaine passée, lors du forum Sportel en Principauté de Monaco, Guy Stephan, le fidèle adjoint de Deschamps, aurait pris des nouvelles auprès de l’avocat de Rabiot. Il se murmurerait aussi que Deschamps ne considérerait plus un retour comme impossible...