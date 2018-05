C’était dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais officiel : Arsenal a confié les rênes de son équipe première à Unai Emery, tout juste parti du Paris SG. Pour le site officiel des Gunners, le technicien espagnol a livré ses première impressions.

« Je suis ravi de rejoindre l’un des plus grands club de l’histoire du jeu. Arsenal est connu et aimé partout dans le monde pour son style de jeu, son engagement avec les jeunes joueurs, son stade fantastique et son modèle de gestion. Je suis vraiment excité de me voir confiée la responsabilité d’écrire un nouveau chapitre important de l’histoire d’Arsenal. J’ai rencontré Stan et Josh Kroenke et il est clair qu’ils ont des hautes ambitions pour le club et sont pleinement engagés pour que le club continue à grandir et à avoir des résultats à l’avenir. Je suis excité de voir ce que l’on peut faire tous les deux et je suis impatient d’offrir des moments et des souvenirs spéciaux à tous les amoureux d’Arsenal », a-t-il confié.