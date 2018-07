Quelques jours après l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de touche du Paris SG, le nom de Philipp Max (24 ans), un des meilleurs latéraux gauche de Bundesliga la saison passée, a été associé au club de la capitale. L’intéressé, interrogé par le média allemand Kicker, a répondu à ces rumeurs. « Manchester United ? Le PSG ? Ce sont des clubs de la classe mondiale absolue. C’est un grand honneur que mon nom soit même mentionné dans ce contexte. (...) Bien sûr, c’est un rêve de jouer pour un club de ce genre un jour. Mais je ne me mets pas la pression. J’essaie de ne pas me laisser influencer par la spéculation, sinon elle me rendrait fou », a-t-il confié avant de faire le point sur sa situation.

« Je suis entièrement concentré sur la nouvelle saison avec Augsbourg. Mais je ne peux rien exclure. Tout peut arriver dans le football. Une telle possibilité est géniale, évidemment. La Ligue des Champions est le point culminant du football. À Schalke, j’étais une fois sur le banc face au Real Madrid, en tant que jeune joueur, et j’étais en Europa League avec Augsbourg. Ce sont des moments que je n’oublierai jamais. Bien sûr, je meurs d’envie d’y revenir. Je vais avoir 25 ans en septembre et j’aimerais essayer à un moment donné », a-t-il lâché. Le message est passé.