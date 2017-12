Ce soir à 20h, on connaîtra le nom du 62e Ballon d’Or France Football. Dans le cadre d’une émission spéciale, L’Équipe dévoile nom par nom le classement du 30e au 1er. Découvrons à présent les joueurs classés entre la 12e et 4e place. Au douzième rang on retrouve le milieu espagnol Isco. Ce dernier s’est imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Zinedine Zidane au Real Madrid. En plus d’avoir tout gagné avec les Merengue la saison dernière, il reste brillant en sélection ibérique. Edinson Cavani occupe lui la 11e place de ce classement. El Matador est toujours aussi performant avec le PSG où il a inscrit la bagatelle de 35 buts la saison dernière en Ligue 1. 10e de ce Ballon d’Or 2017, Harry Kane. Le buteur anglais qui évolue à Tottenham reste une machine à marquer. La saison dernière il a inscrit la bagatelle de 29 buts en Premier League. Robert Lewandowski grimpe à la 9e place du classement. L’attaquant polonais toujours aussi intraitable devant le but a inscrit 30 buts en Bundesliga la saison dernière. 8e de ce classement, N’Golo Kanté.

Le milieu français de Chelsea est indispensable aux Blues depuis son arrivée. Elu meilleur joueur de Premier League la saison dernière, il a participé activement au titre de Chelsea. Kylian Mbappé occupe le 7e rang. Pour sa première saison en Ligue 1, il a inscrit quinze réalisations avec l’AS Monaco et a raflé le titre de champion de France avec l’ASM. Cet été, il est transféré au PSG pour 180 millions d’euros. Aux portes du top 5, on retrouve Sergio Ramos. Le défenseur central du Real Madrid est indispensable aux Merengue. Véritable taulier du vestiaire, il incarne l’identité madrilène. La saison dernière il a raflé tous les trophées. Dans le top 5 on trouve Luka Modric. Le milieu croate a réalisé une saison dernière étincelante avec le Real Madrid. Le métronome madrilène a participé activement au rayonnement des Merengue en Espagne et en Europe. 4e du classement, Gianluigi Buffon. L’inoxydable portier transalpin mérite le respect pour l’ensemble de son oeuvre. Ses interventions salvatrices, son leadership, ont permis à la Juventus de briller en Italie la saison dernière.

Le classement du Ballon d’Or 2017 :

4e position : Gianluigi Buffon (Italie/Juventus)

5e position : Luka Modric (Croatie/Real Madrid)

6e position : Sergio Ramos (Espagne/Real Madrid)

7e position : Kylian Mbappé (France/Monaco)

8e position : N’Golo Kanté (France/Chelsea)

9e position : Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich)

10e position : Harry Kane (Angleterre/Tottenham)

11e position : Edinson Cavani (Uruguay/PSG)

12e position : Isco (Espagne/Real Madrid)

13e position : Luis Suarez (Uruguay/FC Barcelone)

14e position : Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City)

15e position : Paulo Dybala (Argentine/Juventus)

16e position : Marcelo (Brésil/ Real Madrid)

17e position : Toni Kroos (Allemagne/Real Madrid)

18e position : Antoine Griezmann (France/Atlético Madrid)

19e position : Eden Hazard (Belgique/Chelsea)

20e position : David De Gea (Espagne/Manchester United)

21e position : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Dortmund)

21e position : Leonardo Bonucci (Italie/AC Milan)

23e position : Sadio Mané (Sénégal/Liverpool)

24e position : Radamel Falcao (Colombie/Monaco)

25e position : Karim Benzema (France/Real Madrid)

26e position : Jan Oblak (Slovénie/Atlético Madrid)

27e position : Mats Hummels (Allemagne/Bayern)

28e position : Edin Dzeko (Bosnie/AS Roma)

29e position : Philippe Coutinho (Brésil/Liverpool)

29e position : Dries Mertens (Belgique/Naples)