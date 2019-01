Ce n’est plus un secret pour personne, le FC Barcelone est à la recherche d’un numéro 9 pour pallier le départ de Munir El Haddadi vers Séville. Et la liste des cibles évoquées par la presse espagnole est longue comme le bras. On y retrouve Olivier Giroud, Fernando Llorente, Lucas Pérez, Cristhian Stuani, Álvaro Negredo, Luciano Vietto, Florin Andone, Alvaro Morata, Carlos Vela...

Et selon Mundo Deportivo, Alvaro Morata serait toujours ciblé par les dirigeants du FC Barcelone. Egalement dans le viseur de l’Atlético de Madrid, le buteur de Chelsea suscite de nombreuses convoitises. Seulement, après les 80 M€ dépensés par les Blues pour s’offrir ses services, difficile d’imaginer Chelsea lâcher pour un faible prix son numéro 9. Affaire à suivre...