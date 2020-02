Jeudi, Chelsea officialisait l’arrivée d’Hakim Ziyech (26 ans) en provenance de l’Ajax. Pour boucler ce dossier, les Blues ont déboursé 40 millions d’euros hors bonus. Présent en conférence de presse, le manager du club londonien Frank Lampard s’est réjoui de la venue du milieu offensif marocain.

« C’est un joueur fantastique. Je l’ai dans ma ligne de mire lors de leur épopée en Ligue des champions l’année dernière. Je pensais qu’il était l’un de leurs meilleurs joueurs, en particulier face à Tottenham. Il a un bon pied gauche et joue généralement côté droit, mais il peut jouer aussi derrière l’attaquant. C’est un joueur qui peut apporter de la créativité et quelque chose de différent. Il marque des buts et fait des passes décisives. C’est excitant pour nous et les supporters de l’avoir ici la saison prochaine, » a ainsi commenté Lampard. En attendant Ziyech, Chelsea a rendez-vous avec Manchester United lundi prochain pour le compte de la 26ème journée de Premier League.